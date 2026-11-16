León XIV denunció la explotación de la Amazonía

El calor de la Amazonía peruana, los ríos contaminados y los bosques amenazados fueron el escenario del mensaje más contundente de León XIV durante su visita a Perú. En Pucallpa, una de las ciudades más importantes de la región amazónica, el Papa llamó a escuchar el “grito de la tierra” y “el grito de los pobres” frente a un modelo de explotación que pone en riesgo el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades indígenas.