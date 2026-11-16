León XIV denunció la explotación de la Amazonía

El calor de la Amazonía peruana, los ríos contaminados y los bosques amenazados fueron el escenario del mensaje más contundente de León XIV durante su visita a Perú. En Pucallpa, una de las ciudades más importantes de la región amazónica, el Papa llamó a escuchar el “grito de la tierra” y “el grito de los pobres” frente a un modelo de explotación que pone en riesgo el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades indígenas.
El líder de los 1.400 millones de católicos también reclamó justicia para quienes fueron asesinados por defender sus territorios y cuestionó el abandono histórico que padecen los pueblos originarios por parte del Estado. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, afirmó ante una multitud que lo esperaba a orillas del río Ucayali.
La visita a Pucallpa llegó después de una jornada intensa. León XIV había comenzado el día en Chiclayo, ciudad en la que fue obispo, y luego viajó a Cusco, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Desde allí voló hacia la selva, donde la temperatura alcanzó los 36 grados. Fue uno de los recorridos más exigentes de su gira sudamericana de 12 días, que incluyó Uruguay y Argentina y concluirá hoy en Lima.
El viaje tuvo además una particularidad. Se produjo un mes después de que el pontífice fuera operado por un cáncer de pulmón, una intervención que había puesto en duda la posibilidad de cumplir con una agenda tan exigente.
El centro del mensaje
“¡El papa, el papa, en tierra colorada!”, gritaban algunos niños en el aeropuerto de Pucallpa cuando llegó el pontífice. A lo largo del recorrido, representantes de distintas comunidades indígenas, vestidos con sus trajes tradicionales, aguardaban su paso. El calor era intenso y un camión de bomberos lanzaba chorros de agua para refrescar a los fieles que se habían acercado a recibirlo.
En ese escenario, León XIV puso el foco en las consecuencias de la explotación de los recursos naturales y en las condiciones de vida de quienes habitan la Amazonía. “El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, sostuvo.
El Papa enumeró algunas de las principales amenazas que atraviesan la región. Habló de las heridas provocadas por la “deforestación indiscriminada”, la contaminación de las aguas por la minería “irregular” y los derrames de petróleo, que, según remarcó, “no son accidentes fortuitos”. También mencionó la captación de jóvenes por parte de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Las cifras permiten dimensionar el alcance del problema. Entre 2001 y 2024, Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente al territorio de Bélgica, según datos del Gobierno peruano. La deforestación afecta especialmente a regiones amazónicas como Ucayali, donde se encuentra Pucallpa.
El discurso tuvo una recepción especial entre quienes viven las consecuencias de esa degradación ambiental. Lissete Mendoza, una enfermera de 41 años que llegó al encuentro con sus dos hijos, valoró que el pontífice haya puesto la mirada en las comunidades originarias. Agradeció que “haya volteado a mirar a los pueblos indígenas”, que, según expresó, muchas veces son “vulnerados, humillados”.
La defensa del ambiente y de los territorios ancestrales también estuvo presente en uno de los pasajes más duros de su intervención. En Perú, al menos 66 personas fueron asesinadas o desaparecieron entre 2012 y 2025 por proteger la naturaleza y las tierras de sus comunidades.
“Incluso defender la propia casa puede costar la vida”, -advirtió y pidió que esos crímenes no queden impunes- “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.
El pontífice había escuchado previamente los testimonios públicos de representantes indígenas. A partir de esas experiencias, también cuestionó la exclusión que atraviesan las comunidades y las dificultades para acceder a derechos básicos.
“Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, expresó. En el mismo tramo de su discurso denunció la corrupción y la arbitrariedad que afectan a estas poblaciones.