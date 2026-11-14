Seguridad

Un hombre irá a juicio por chocar contra una casa para intentar matar a su pareja

La Fiscalía solicitará 10 años de prisión para Darío Cabrera. El acusado también habría intentado ahorcar a la mujer después del impacto

IMPACTO. Darío Pascual Cabrera habría chocado intencionalmente su vehículo en una vivienda del pasaje Aragón, cerca de la avenida América.
IMPACTO. Darío Pascual Cabrera habría chocado intencionalmente su vehículo en una vivienda del pasaje Aragón, cerca de la avenida América.
Por Micaela Pinna Otero Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • Darío Cabrera irá a juicio en Tucumán por intentar asesinar a su pareja al chocar deliberadamente su automóvil contra una vivienda en el pasaje Aragón.
  • Tras el impacto vehicular, el acusado también intentó ahorcar a la víctima en el lugar del siniestro previo a su posterior detención.
  • La Fiscalía pedirá una condena de 10 años de prisión para el imputado durante el proceso judicial por el presunto intento de femicidio.
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