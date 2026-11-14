Un hombre irá a juicio por chocar contra una casa para intentar matar a su pareja

Resumen para apurados
- Darío Cabrera irá a juicio en Tucumán por intentar asesinar a su pareja al chocar deliberadamente su automóvil contra una vivienda en el pasaje Aragón.
- Tras el impacto vehicular, el acusado también intentó ahorcar a la víctima en el lugar del siniestro previo a su posterior detención.
- La Fiscalía pedirá una condena de 10 años de prisión para el imputado durante el proceso judicial por el presunto intento de femicidio.
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