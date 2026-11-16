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¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

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¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?
Por Redacción Economía Hace 4 Hs

Una familia tipo tucumana, compuesta por un jefe de 35 años, su cónyuge de 31 años, su hija de 8 y su hijo de 6 años, necesitó en octubre un ingreso mayor a $ 672.114 (el costo de la Canasta Básica Alimentaria -CBA-) para no ser considerado indigente, mientras que para no caer en situación de pobreza necesitó $ 1.363.568 (el valor de la Canasta Básica Total -CBT-). Estos datos se desprenden del reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia. Ambas canastas registraron un aumento del 2,2%, levemente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán, que fue del 2,1% durante el décimo mes del año.

La variación de la CBA y de la CBT, con respecto al mismo mes del año anterior, es de 38,3% y35,4% respectivamente. Respecto del promedio nacional, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,5% durante octubre pasado y registró su mayor suba desde enero. 

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.690.000 para no ser pobre. El incremento superó la inflación general del mes, que fue del 2,2% en el promedio del país.

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