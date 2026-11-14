Opinión› PARECERES Los efectos del cambio climático y de “El Niño” en Tucumán Juan A. González - Ex Secretario de Ciencia, Tecnología y Ambiente Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 7 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánEntre Ríos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total Lo más popular La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos" Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido Ranking notas premium La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos" Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO “Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán