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El endeudamiento alcanza a 21,4 millones de personas en Argentina

Altos niveles de morosidad.

El endeudamiento alcanza a 21,4 millones de personas en Argentina
Por Redacción Economía Hace 4 Hs

La morosidad del sector privado alcanzó 7,5% en septiembre pasado. En el segmento de familias el endeudamiento alcanzó 12,2% y en empresas 3,9%. Estuvo motorizada por el financiamiento al consumo mediante préstamos personales y tarjetas de crédito, instrumentos críticos que concentraron 71,8% del saldo irregular total a agosto último (último dato disponible), indica un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

Respecto de la morosidad de familias con billeteras virtuales, la mora saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 34,6% en septiembre de 2026. Este récord perforó el techo de la pandemia (27,1% en mayo 2020). 

Qué revela el Mapa de la Deuda sobre el endeudamiento de los hogares argentinos

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Al analizar la mora histórica de las familias, el CEPA detalla que la irregularidad con los bancos alcanzó los niveles más elevados desde la crisis de 2001 (pico de 32,7% en septiembre 2003). 

La morosidad en la totalidad del sistema financiero (contemplando tanto bancos como billeteras virtuales) estaría en torno a 15,4% en septiembre de 2026. Sobre la cifra de deudores, tanto con bancos como con billeteras virtuales alcanzó 21,4 millones (deudores morosos sumaron 6,07 millones).

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