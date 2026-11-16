El endeudamiento alcanza a 21,4 millones de personas en Argentina

La morosidad del sector privado alcanzó 7,5% en septiembre pasado. En el segmento de familias el endeudamiento alcanzó 12,2% y en empresas 3,9%. Estuvo motorizada por el financiamiento al consumo mediante préstamos personales y tarjetas de crédito, instrumentos críticos que concentraron 71,8% del saldo irregular total a agosto último (último dato disponible), indica un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).