León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

El protocolo comenzó pasadas las 19.30, cuando se abrió la compuerta de la nave. Tras el descenso de la comitiva vaticana y el saludo al nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá lo recibieron al pie de la escalerilla. A las 19.34, León XIV estrechó la mano de la jefa de Estado. Pero antes de continuar con el protocolo, se detuvo a un costado de la plataforma para acercarse a un grupo de niños y jóvenes con discapacidad que lo aguardaban junto a sus familias. Los saludó uno a uno, los abrazó y alzó y bendijo a dos bebés.