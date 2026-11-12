León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables
Ante Keiko Fujimori, el pontífice pidió escuchar a las comunidades, reconocer la dignidad del trabajo y garantizar seguridad y salud. También reclamó proteger a las mujeres de la violencia y la explotación.
Resumen para apurados
- El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y pidió al Gobierno escuchar a las comunidades y proteger a los vulnerables, en el marco de la última escala de su gira sudamericana.
- Recibido por la presidenta Keiko Fujimori tras arribar desde Buenos Aires, el pontífice regresó al país donde residió dos décadas como sacerdote y desarrolló su labor pastoral.
- La visita continuará por Chiclayo, Cusco y la Amazonía, proyectando un mensaje de cooperación regional, diálogo político y garantías sociales para mitigar crisis y desigualdades.
El papa León XIV llegó este miércoles a Perú en la última escala de su gira sudamericana. La aeronave de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó directamente desde Buenos Aires aterrizó en la Base Aérea del Callao pasadas las 19, hora de Lima. Para la multitud que desde el mediodía colmó los accesos a la capital bajo el cántico de “¡el papa es peruano!”, la llegada fue el retorno de Robert Francis Prevost: el sacerdote agustino y obispo que vivió más de dos décadas en el país, adoptó la nacionalidad y dejó una huella profunda antes de convertirse en sucesor de Pedro.
El protocolo comenzó pasadas las 19.30, cuando se abrió la compuerta de la nave. Tras el descenso de la comitiva vaticana y el saludo al nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá lo recibieron al pie de la escalerilla. A las 19.34, León XIV estrechó la mano de la jefa de Estado. Pero antes de continuar con el protocolo, se detuvo a un costado de la plataforma para acercarse a un grupo de niños y jóvenes con discapacidad que lo aguardaban junto a sus familias. Los saludó uno a uno, los abrazó y alzó y bendijo a dos bebés.
Pocos metros después, escuchó al Coro Infantil de Sinfonía por el Perú, integrado por 27 niños y niñas, que le ofreció una bienvenida con piezas autóctonas, antes del saludo a los titulares de los poderes del Estado y la entrega de las ofrendas tradicionales.
Concluidos los honores, la caravana emprendió el trayecto hacia el centro de Lima. A mitad de camino, el papa dejó el vehículo cerrado y abordó el papamóvil descubierto para saludar a la gente. A ambos lados del trayecto, miles de fieles colmaron veredas, esquinas y hasta los andenes del transporte público, agitando banderines con los colores de la Santa Sede y alzando sus teléfonos para registrar su paso. Para los peruanos, y en especial para la diócesis norteña de Chiclayo, donde Prevost desarrolló su ministerio episcopal, fue el reencuentro con quien adoptaron como uno de los suyos.
Alrededor de las 20, la comitiva llegó a la histórica Plaza de Armas de Lima e ingresó al Palacio de Gobierno. Durante la ceremonia de honores militares, León XIV entonó de memoria las estrofas del Himno Nacional del Perú. Casi en simultáneo, su cuenta oficial en X publicó: “¡Buenas noches, Perú! ¡Abramos el corazón!”.
En el interior del palacio, mantuvo una reunión con Fujimori y parte de su gabinete. Al salir, se detuvo nuevamente para escuchar un himno de bienvenida interpretado por un coro de niños ubicado en las galerías del edificio.
Desde allí, León XIV se trasladó al Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, donde cerró la noche con su primer discurso ante autoridades del Estado, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.
Un llamado a escuchar y servir
“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien”, afirmó el pontífice frente a Fujimori. Añadió que esa preocupación por los demás encuentra una expresión en el servicio público y que debe comenzar por la escucha.
Al recordar sus años como misionero, recuperó una experiencia cotidiana: “Recuerdo conversaciones aparentemente sencillas en las que afloraban las dificultades de una familia o las esperanzas de una comunidad entera”.
Desde ese vínculo con las comunidades, planteó una responsabilidad para quienes conducen las instituciones. “En un país donde se hablan tantas lenguas, escuchar exige también procurar que todos puedan hacerse entender. Quienes acuden a las instituciones esperan ser escuchados, comprender las decisiones que los afectan y encontrar a alguien a quien puedan dirigirse con confianza”, sostuvo.
Trabajo, seguridad y salud
León XIV también se refirió a las condiciones necesarias para vivir sin miedo: salir a trabajar, cuidar a los hijos y regresar a casa con serenidad. “Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas”, expresó.
“La Iglesia conoce el sufrimiento que provoca la violencia y desea permanecer cercana a quienes la padecen, alentando los esfuerzos de cuantos trabajan para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mediante el derecho y la justicia”, señaló.
El mensaje vinculó esa seguridad con la posibilidad de sostener el hogar. “Sostener dignamente a la propia familia forma parte también de esa paz cotidiana”, afirmó, antes de reconocer el aporte de distintos sectores del trabajo.
“Pienso en quienes cultivan la tierra, en los pescadores que salen al mar, en los pequeños comerciantes y en quienes sostienen la actividad de las ciudades. Cada uno de esos trabajos contribuye a la vida de la nación y merece ser reconocido en su dignidad”, reivindicó.
También reclamó atención médica oportuna, servicios de salud accesibles para los ancianos y el fortalecimiento de la medicina preventiva. A ese pedido sumó el cuidado de quienes trabajan en el sector sanitario.
Las mujeres peruanas ocuparon otro tramo de su intervención. El papa reconoció a quienes sostienen comedores populares y ollas comunes, así como a las que contribuyen al país desde sus profesiones y responsabilidades públicas. “Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, pidió.
Prevención y cooperación
Ante las consecuencias del fenómeno de El Niño, León XIV llamó a anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población. Reconoció que las nuevas tecnologías permiten prever amenazas, mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas, pero advirtió que su desarrollo debe contar con garantías jurídicas para prevenir abusos y proteger a las personas.
“La protección del medio ambiente y el uso responsable de las nuevas tecnologías requieren también la colaboración entre países”, sostuvo. En ese sentido, señaló la necesidad de diálogo y cooperación regional tanto en materia ambiental como frente a los movimientos migratorios.
Su mensaje también alcanzó a los conflictos internacionales. Ante las guerras y tensiones, reclamó “una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”.
Como había hecho en la Argentina, ofreció la Doctrina Social de la Iglesia como una ayuda para orientar a quienes trabajan por el bien del país. Al concluir, evocó el pozo de santa Rosa de Lima, donde generaciones de peruanos depositaron sus peticiones y esperanzas, y pidió que los ayude a reconocer “en cada peruano, a un hermano, a una hermana y, en cada uno, un motivo más para amar a su patria”.
La agenda de los próximos días incluye una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y una cena con el episcopado en la Nunciatura Apostólica, además del recorrido por Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en la Amazonía.