El descargo de Amalia Granata por su comentario tras la visita del Papa León XIV: "Vi a muchos hipócritas emocionados"

El polémico tweet de Amalia Granata sobre la religión

Inmediatamente, los comentarios en la red estallaron y la repudiaron completamente, incluso, juzgaron que haya querido "adueñarse" de la canción: "El concepto de gatekeepear Alma Misionera". Además, de que criticaron que no permita que nuevas personas se acerquen a la fe: "Los que somos personas de fe le damos a la bienvenida con mucha alegría a los “new catholics”. Y ojalá cada día sean más. Y si una canción y la visita del Papa logran que se acerquen a la Iglesia, se celebra".