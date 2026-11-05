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Una invitación a descubrir el encanto de libros que son antiguos, raros o curiosos

Literatura, historia, crónicas, arte y mucho más, en ejemplares que van del siglo XVII al XX.

MONTANDO LA MUESTRA. María Lilia Peña y Segundo Ramos, durante un alto del trabajo en Libro de Oro. FOTOS GENTILEZA LIBRO DE ORO
MONTANDO LA MUESTRA. María Lilia Peña y Segundo Ramos, durante un alto del trabajo en Libro de Oro. FOTOS GENTILEZA LIBRO DE ORO
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 5 Hs

Las bibliotecas cuentan con su propio perfume, y cuanto más antiguas son, más potente es la fragancia. Lo que pocos saben es que ese aroma tiene un nombre: se llama bibliosmia. Pues bien, es pura bibliosmia lo que se percibe por estos días en Libro de Oro y hay una razón de peso. Allí quedará inaugurado hoy a las 20.30 un encuentro inédito para la región: la “1° Exposición del libro antiguo, raro y curioso”.

Se trata de una iniciativa conjunta de la galería Fausto y de la librería anfitriona, enclavada en pleno casco histórico de Yerba Buena, en la esquina de Cariola y Belgrano. La propuesta reúne unos 70 títulos de distintas épocas y procedencias, seleccionados de colecciones particulares y, sobre todo, del acervo de Segundo Ramos, propietario de Fausto junto a María Lilia Peña. Resulta la oportunidad ideal para acercar al público un patrimonio bibliográfico que habitualmente permanece al resguardo de bibliotecas privadas y así lo entendió Natalia Viola, quien abre las puertas de su local para albergar esta muestra que, a la vez, funcionará como feria.

UNA SORPRESA. El pequeño libro de Terán impreso en Francia. UNA SORPRESA. El pequeño libro de Terán impreso en Francia.

“La selección es parte de mi colección. Debo tener unos 5.000 volúmenes”, cuenta Ramos. El catálogo inicial se fue enriqueciendo con el aporte de otros coleccionistas, convocados para sumar ejemplares que permitieran ampliar el recorrido. Así aparecieron libros de los siglos XVII, XVIII y XIX, junto con impresos y publicaciones del siglo XX que también tienen un valor singular. El resultado es una selección heterogénea, en la que conviven literatura, historia, relatos de viajeros, arquitectura, pintura, arqueología, geología y botánica. Hay obras en castellano, inglés, francés y alemán.

Un libro relata la historia que pocos conocen de León XIV

Un libro relata la historia que pocos conocen de León XIV

En detalle

Pero ¿qué convierte a un libro en antiguo, raro o curioso? No todo pasa por la antigüedad. Ramos explica que se considera incunables a los libros nacidos desde los comienzos de la imprenta de tipos móviles (1450-1455) hasta el 31 de diciembre de 1500, tomando como referencia la revolución que significó la Biblia de Gutenberg. Los ejemplares posteriores, producidos todavía mediante procedimientos esencialmente manuales, suelen clasificarse como libros antiguos hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando la mecanización de las imprentas y la producción en serie comenzaron a transformar el mundo editorial.

INTERÉS. El público ya comenzó a hacer consultas sobre la colección. INTERÉS. El público ya comenzó a hacer consultas sobre la colección.

La rareza, en cambio, se relaciona con una tirada muy reducida, la escasa circulación de una obra o la dificultad para encontrar otros ejemplares. Lo curioso tiene que ver con su singularidad, con aquello que lo vuelve excepcional o poco conocido. En la exposición, esas tres categorías se cruzan y se complementan.

Un libro presenta un perfil de Ernesto Padilla

Un libro presenta un perfil de Ernesto Padilla

Entre las piezas que despiertan especial interés aparece un pequeño libro de Juan B. Terán, impreso en París, cuya tirada habría sido muy limitada. También hay dos volúmenes de primeras ediciones de un viajero del siglo XIX, publicados en alemán, y un opúsculo de apenas 10 páginas de José Fierro, el reconocido educador tucumano. Ese texto aborda cuestiones vinculadas con la enseñanza y la formación de los maestros en la provincia.

EN IDIOMA ORIGINAL. Los clásicos relatos de Germán Burmeister. EN IDIOMA ORIGINAL. Los clásicos relatos de Germán Burmeister.

La historia local ocupa un lugar destacado. Uno de los impresos más significativos es el discurso pronunciado por Paul Groussac durante la inauguración de la Escuela Normal, un documento que permite recuperar un momento importante de la historia educativa provincial. También se exhiben publicaciones vinculadas con los mercedarios y los jesuitas en Tucumán, relatos de viajeros que recorrieron el Río de la Plata y el norte argentino durante el siglo XIX, y obras sobre arquitectura colonial salteña, entre ellas una primera edición de Miguel Solá.

Más hallazgos

Hay, además, piezas que parecen contar historias por sí mismas. Una carta de 1948 de Lino Spilimbergo dirigida a Medardo Pantoja registra un episodio de la vida cultural del norte: el intercambio entre ambos cuando se intentaba convencer al pintor jujeño de incorporarse a la naciente Escuela de Artes de la UNT. Otro impreso reproduce una invitación enviada a los territorios americanos con motivo del casamiento del rey Juan con Carlota. Y una carta de Alfredo Guzmán permite asomarse a otra dimensión de la memoria tucumana.

PARTICIPACIÓN REAL. La carta anunciando la boda de Juan y Carlota. PARTICIPACIÓN REAL. La carta anunciando la boda de Juan y Carlota.

La selección incluye literatura de distintas épocas, primeras ediciones y ejemplares de autores fundamentales, junto con libros gauchescos y obras de gran formato. Entre los títulos que se sumaron fuera del catálogo inicial figuran una segunda edición de “El Aleph”, de Jorge Luis Borges, y un impreso atribuido a Felipe Varela, enviado desde Bolivia en los últimos años de vida del caudillo federal. Este último contiene una toma de posición política contra Bartolomé Mitre y la Guerra del Paraguay.

Más allá del valor económico de las piezas -que en la muestra presentan precios muy diversos-, la iniciativa propone reconocer el libro como objeto cultural y como testimonio material de una época. También pone en evidencia la persistencia de un interés por el patrimonio bibliográfico en una provincia con una tradición intelectual y editorial significativa.

La historiadora Isabella Cosse presenta su libro en Tucumán

La historiadora Isabella Cosse presenta su libro en Tucumán

“Cuando reunís un catálogo como este te das cuenta de que hay un espacio para estas cosas”, reflexiona Ramos. Y reivindica una característica de Tucumán que, a su juicio, suele quedar opacada por las quejas sobre el lugar que ocupa la provincia en el mapa nacional, y es su vitalidad cultural. La exposición busca precisamente hacer visible esa tradición, poner en circulación parte de sus tesoros y generar un encuentro entre coleccionistas, investigadores, lectores y curiosos.

En ese sentido, para mañana están previstas dos charlas en Libro de Oro, a partir de las 19. En primer término, Salustiano Alvarado hablará de “Ex libris: la historia del lector”; y a continuación, Ramos se referirá a “El mercado del arte”. La exposición se podrá visitar hasta el sábado, en ese caso a partir de las 18.

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