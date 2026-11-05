Una invitación a descubrir el encanto de libros que son antiguos, raros o curiosos

Se trata de una iniciativa conjunta de la galería Fausto y de la librería anfitriona, enclavada en pleno casco histórico de Yerba Buena, en la esquina de Cariola y Belgrano. La propuesta reúne unos 70 títulos de distintas épocas y procedencias, seleccionados de colecciones particulares y, sobre todo, del acervo de Segundo Ramos, propietario de Fausto junto a María Lilia Peña. Resulta la oportunidad ideal para acercar al público un patrimonio bibliográfico que habitualmente permanece al resguardo de bibliotecas privadas y así lo entendió Natalia Viola, quien abre las puertas de su local para albergar esta muestra que, a la vez, funcionará como feria.