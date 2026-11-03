Política

Elecciones nacionales: con cuántos votantes arranca el padrón provisorio en Tucumán y qué lugar ocupa en el ranking

Se habilitó la consulta ciudadana con miras a la contienda que definirá al próximo presidente, en 2027. ¿Qué cargos renueva Tucumán?

PADRÓN ELECTORAL. ARCHIVO LA GACETA
PADRÓN ELECTORAL. ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio en Tucumán para que los ciudadanos verifiquen sus datos de cara a las próximas elecciones nacionales.
  • La medida permite revisar la cantidad inicial de electores habilitados en la provincia y determinar su posición en el ranking electoral del país.
  • El registro provisorio sienta las bases para los comicios que definirán bancas legislativas y la presidencia, garantizando la transparencia del padrón.
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