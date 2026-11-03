Elecciones nacionales: con cuántos votantes arranca el padrón provisorio en Tucumán y qué lugar ocupa en el ranking

Resumen para apurados
- La Justicia Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio en Tucumán para que los ciudadanos verifiquen sus datos de cara a las próximas elecciones nacionales.
- La medida permite revisar la cantidad inicial de electores habilitados en la provincia y determinar su posición en el ranking electoral del país.
- El registro provisorio sienta las bases para los comicios que definirán bancas legislativas y la presidencia, garantizando la transparencia del padrón.
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