El Cottolengo Don Orione espera por la llegada de León XIV

El Cottolengo Don Orione, una casa de caridad en las afueras de Buenos Aires, vive días agitados mientras se prepara para recibir la visita del papa León XIV, en medio de un sensible debate en Argentina sobre la ayuda estatal para discapacitados.
Con sus calles zigzagueantes rodeadas de arbustos floridos, su plaza central, talleres y 16 casas dormitorio más un cementerio, el Cottolengo es una pequeña ciudad donde conviven 410 adultos con discapacidad, muchos con necesidad de asistencia permanente.
El papa lo visitará el lunes 9 de noviembre como parte de la gira sudamericana que abarca también Uruguay y Perú, y que tendrá lugar tras la extirpación de un tumor canceroso de pulmón a la que fue sometido a mediados de octubre.
Técnicos y responsables de logística preparan la instalación de cámaras para la transmisión oficial en la capilla que recibirá al papa en la localidad de Claypole.
Las dudas surgidas en cuanto a la gira por el grave problema de salud de León XIV no alteraron los planes. “Seguimos trabajando de la misma manera”, explicó a la AFP Luciana Ponce, coordinadora de los hogares del Cottolengo, donde trabajan 380 personas.
Y los residentes “lo viven también con mucha expectativa”, cuenta.
“Estoy contento con el papa. Espero que lo pueda conocer”, dice Esteban, un residente de 44 años que trabaja con cerámica en uno de los talleres. Sus compañeros amasan panes, pintan o bailan.
“Espero que se sienta como en casa”, añade mientras limpia el borde de una taza que acaba de moldear.
Un debate sensible
El Congreso argentino discute el presupuesto 2027, incluidas las prestaciones por discapacidad.
El gobierno del presidente liberal Javier Milei propuso flexibilizar el régimen de apoyo a las personas con discapacidad, una reforma que pacientes, organizaciones del sector y la oposición denuncian como un ajuste presupuestario encubierto.
El episcopado argentino explicó que la visita papal lleva como consigna la encíclica que el pontífice publicó en mayo, que llama a convertir a “los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños” en las “piedras angulares” de un “hogar común sólido y hospitalario”.
La Iglesia católica intervino en septiembre. En un documento titulado “La fragilidad que nos humaniza”, su Pastoral Social cuestionó que la atención a la discapacidad se abordara únicamente desde una perspectiva presupuestaria.
“Frente a la fragilidad, la respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática”, sostuvo.
Protagonistas
El encuentro con el papa en el Cottolengo Don Orione durará unos 45 minutos e incluirá una ceremonia en la capilla.
“Vamos a sacar todos los bancos para que quepa la mayor cantidad posible de sillas de ruedas, queremos que los discapacitados sean los protagonistas”, explica el hermano Jorge Silanes, director del Cottolengo.
Fuera del predio se instalarán pantallas para los miles de fieles que se esperan. Podrán saludar al pontífice durante el kilómetro que recorrerá el papamóvil antes de ingresar al predio.
También habrá un momento sin cámaras: León XIV visitará un pabellón donde viven las personas que permanecen postradas.
Fundado en 1936, el lugar debe su nombre a san José Benito Cottolengo, un sacerdote italiano que en 1928 abrió en Turín un hogar para enfermos y excluidos.
El centro lleva el nombre de Don Orione, otro sacerdote italiano, canonizado en 2004, que dedicó su vida a esa obra de asistencia. Su congregación administra hoy hogares en Argentina, Uruguay y Paraguay, con unos 1.300 residentes en total.