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Un libro relata la historia que pocos conocen de León XIV

El sacerdote peruano David Farfán Guerrero presentó su libro en la Argentina.

EL AUTOR. Farfán Guerrero se presentó en la sede de Banco Macro.
EL AUTOR. Farfán Guerrero se presentó en la sede de Banco Macro.
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

A pocos días de la visita del Santo Padre, el sacerdote David Farfán Guerrero llegó a la Argentina para presentar “Huellas de pastor”, una obra testimonial en la que relata la vida, la misión y la cercanía pastoral del papa León XIV. Párroco de la Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña (Perú), Farfán Guerrero trazó un recorrido de la historia de Robert Prevost desde los tiempos de formación en el convento de Chicago, sus años de misionero en Chiclayo y su llegada al Vaticano, de la mano de Francisco.

El libro, publicado por Editorial San Pablo Internacional, retrata a León XIV como un pastor cercano, un misionero de las periferias y un enviado para guiar a la grey católica hacia una cultura de escucha y fraternidad. La obra recoge memorias directas, testimonios inéditos y la profunda huella humana y espiritual que dejó el entonces monseñor Prevost durante sus años de misión.

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“Era oportuno que alguien hablara desde la realidad de quienes fuimos testigos de parte de su vida, especialmente en el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2014 y el momento en que es convocado al Vaticano. Ese lapso histórico refleja la esencia del libro”, afirmó Farfán Guerrero durante la presentación realizada en la sede corporativa del Banco Macro. Fue en el marco de una charla distendida con el presidente de la entidad, Jorge Brito.

Alegría contagiosa

En un tramo de “Huellas de Pastor”, el padre David revela que el Papa no les pedía sacrificios aburridos a los jóvenes, ya que llenaba ese tiempo con una alegría contagiosa. Organizaba campeonatos deportivos en los que él mismo participaba, talleres educativos, jornadas recreativas y paseos a la playa o a conciertos de rock.

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La presentación del libro cerró con una anécdota sobre la admiración del Papa hacia el General San Martín. En este sentido, el padre David relató que cuando Robert Prevost obtuvo el documento peruano debió dar un examen de historia. Allí aprendió sobre el Libertador y por este motivo, cuando llegue a la Argentina el domingo, le rendirá un homenaje llevando una ofrenda floral al monumento en su honor en Plaza San Martín.

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