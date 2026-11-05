Un libro relata la historia que pocos conocen de León XIV

A pocos días de la visita del Santo Padre, el sacerdote David Farfán Guerrero llegó a la Argentina para presentar “Huellas de pastor”, una obra testimonial en la que relata la vida, la misión y la cercanía pastoral del papa León XIV. Párroco de la Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña (Perú), Farfán Guerrero trazó un recorrido de la historia de Robert Prevost desde los tiempos de formación en el convento de Chicago, sus años de misionero en Chiclayo y su llegada al Vaticano, de la mano de Francisco.