“Leer en el Botánico”: la propuesta en Tucumán para apagar el celular y volver a los libros

Resumen para apurados
- La librería Libro de Oro realizará "Leer en el Botánico" el 19 de septiembre en Horco Molle, Tucumán, para promover la lectura al aire libre y pausar el uso de pantallas.
- La actividad incluye libros sorpresa, música en vivo y meditación, integrándose a la tendencia global del "detox digital" frente a las casi nueve horas diarias de conexión online.
- La organización prevé repetir la experiencia para consolidar espacios comunitarios de bienestar y fomentar el hábito lector frente al creciente impacto de la hiperconectividad.
Frente a un escenario en el que cada argentino pasa en promedio ocho horas y 44 minutos por día conectado a internet (según el último Digital Report elaborado por We Are Social y Meltwater), la librería tucumana “Libro de Oro” propone una alternativa concreta: apagar el teléfono, aunque sea por una tarde, y volver a la lectura en un entorno natural.
Se trata de “Leer en el Botánico”, una jornada que se realizará el sábado 19 de septiembre, de 16 a 19, en el predio del Jardín Botánico de Horco Molle, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. La consigna que resume la propuesta es breve: desconectar, leer, respirar.
Natalia Viola, dueña de la librería, explicó a LA GACETA el espíritu de la iniciativa: “La idea es acercar una propuesta para que los tucumanos puedan reconectar con el placer de la lectura”
En un mundo cada vez más atravesado por lo digital, una excusa para sentarse a leer toma un valor especial, aún más si la propuesta está acompañada de la naturaleza tucumana. “Ir a uno de los entornos verdes más lindos que tenemos en la provincia, como es el Jardín Botánico de Horco Molle. Una reserva natural que nos recuerda la imponencia de las yungas tucumanas”, dijo.
Es la primera edición del evento, aunque desde la librería ya piensan en darle continuidad. “Somos optimistas y queremos que esta experiencia se repita”, señaló Viola, quien agregó que la incorporación de música instrumental en vivo fue una de las novedades pensadas especialmente para este debut.
La desconexión como una pausa
La propuesta de Libro de Oro se inscribe en una tendencia que crece a nivel regional y global: la del “detox digital”. Lo que hasta hace pocos años era considerado una práctica asociada al wellness hoy está respaldado por estudios de salud mental, y ya mueve más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial en retiros, aplicaciones bloqueadoras y experiencias sin conexión.
En Argentina, los usuarios dedican en promedio entre 3 y 4 horas y media diarias solo a las redes sociales, con picos los fines de semana, según distintos relevamientos. Entre los más jóvenes, más de la mitad afirma haber considerado alguna vez reducir ese tiempo de pantalla, motivados sobre todo por el impacto en su salud mental.
Viola resume la propuesta con una batería de preguntas que interpelan directamente al lector: “¿Hace cuánto que no ponés el celular en modo avión? ¿Que no estás localizable? ¿Qué te descalzás para disfrutar al aire libre de la música y la lectura acostado en el césped?”. Y cierra con una definición que funciona casi como manifiesto de la propuesta: “‘Leer en el botánico’ no pretende descubrir nada nuevo, sino revalorizar eso que a veces vamos perdiendo: la posibilidad de hacer nada, el ocio, el disfrute de las cosas sencillas”.
Hay, además, una dimensión que la propuesta busca recuperar más allá de la pantalla: la de leer en compañía. “Hay una gran diferencia entre leer solo en casa y hacerlo aquí: la dimensión social. La lectura cobra otro sentido, aunque el acto de la lectura sea el mismo. Tenés al lado gente con quien compartir lo que estás leyendo o, al menos, saber que disfrutan de los libros”, señaló la representante.
Dejarse sorprender
Cada asistente recibe un kit de lectura pensado para sostener la experiencia durante toda la tarde: un libro sorpresa editado por Editorial Vinilo, sello elegido por su catálogo de títulos breves, ideales para empezar y terminar en una sola sentada, un lápiz, una plancha de stickers y los vouchers para el coffee break.
El título que le toca a cada participante es aleatorio: todos los libros pertenecen a la misma editorial, pero varían de título. Según Viola, la dinámica funciona “como una cita a ciegas”, donde lo lindo es también dejarse sorprender. Quienes prefieran leer algo propio también pueden llevar su propio libro.
El espacio de lectura fue diseñado especialmente para la ocasión por dos marcas tucumanas, Clínica Brunet y La Tienda Yerba Buena, que ambientarán un sector especial para la lectura. Sobre la suma de este tipo de colaboraciones, la representante remarcó: “Quiero rescatar lo lindo que es ir sumando aliados a este proyecto, personas o emprendimientos que entienden la importancia de generar estos espacios”.
Música y meditación entre árboles
La banda sonora de la tarde estará a cargo del Quinteto de Vientos “Aires del Jardín”, que interpretará un repertorio armado especialmente para esta edición: melodías de películas basadas en libros.
Para quienes quieran sumar una pausa más profunda, habrá también un espacio de respiración y meditación a cargo de Gabriel Morales, biker y fabricante de banquetas especiales para meditar, quien a través de su emprendimiento “Flow in Meditation” ofrecerá bloques de meditación guiada para quienes quieran acercarse y disfrutar por un rato.
Al finalizar, quienes lo deseen podrán sumarse a una ronda de intercambio de experiencias sobre lo leído, para cerrar la jornada en comunidad.
Cómo participar
El evento es libre y no tiene cupo limitado, aunque se requiere la compra de la entrada, que puede gestionarse por WhatsApp o a través del Instagram de la librería. La actividad se concentrará en la zona del anfiteatro del predio.
La organización aclaró que no es necesario llevar nada, salvo que el asistente quiera sumar algo propio: mate, manta, almohadón o, para quienes disfruten escribir, un cuaderno. El coffee break está incluido y estará a cargo de Calma Pastelería.
El evento solo se suspende en caso de lluvia; el pronóstico, por ahora, anticipa una tarde primaveral.
Para quienes quieran sumar una pausa más profunda, habrá también un espacio de respiración y meditación a cargo de Gabriel Morales, biker y fabricante de banquetas especiales para meditar, quien a través de su emprendimiento “Flow in Meditation” ofrecerá bloques de meditación guiada para quienes quieran acercarse y disfrutar por un rato. (Producción periodística: Valentina Aranda Zóttola)