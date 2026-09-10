“Leer en el Botánico”: la propuesta en Tucumán para apagar el celular y volver a los libros

Viola resume la propuesta con una batería de preguntas que interpelan directamente al lector: “¿Hace cuánto que no ponés el celular en modo avión? ¿Que no estás localizable? ¿Qué te descalzás para disfrutar al aire libre de la música y la lectura acostado en el césped?”. Y cierra con una definición que funciona casi como manifiesto de la propuesta: “‘Leer en el botánico’ no pretende descubrir nada nuevo, sino revalorizar eso que a veces vamos perdiendo: la posibilidad de hacer nada, el ocio, el disfrute de las cosas sencillas”.