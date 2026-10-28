Yerba Buena pone en marcha los narcotests para sus funcionarios: el intendente será uno de los primeros

La Municipalidad de Yerba Buena pondrá en marcha hoy la ordenanza que establece la realización de narcotests a los funcionarios públicos de la ciudad. El intendente Pablo Macchiarola será uno de los primeros en someterse voluntariamente al examen, junto con el presidente del Concejo Deliberante, Javier Jantus, y el concejal Mauricio Argiró.