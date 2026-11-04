Desde el Congreso, tres tucumanos advierten sobre la inequidad en los subsidios para el transporte del AMBA y el interior

Resumen para apurados
- Tres legisladores tucumanos denunciaron en el Congreso la inequidad en los subsidios al transporte, tras la suba de fondos nacionales que benefició únicamente al AMBA.
- La Secretaría de Transporte de la Nación dispuso actualizar las compensaciones para los colectivos porteños, reavivando el histórico reclamo federal por el reparto de recursos.
- El reclamo parlamentario busca presionar al Ejecutivo nacional para reformular el esquema de financiamiento y evitar mayores aumentos en las tarifas del interior del país.
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