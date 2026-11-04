Brasil ofrece un curso gratuito de portugués online con certificado para extranjeros

Brasil vuelve a aparecer entre las opciones para las próximas vacaciones de verano. Tras la reeleción de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 25 de octubre, el real perdió valor frente al peso argentino y el país vecino ganó atractivo para quienes planean viajar durante la temporada. En ese contexto, aprender portugués puede ser una buena forma de prepararse para conocer sus playas, ciudades y cultura.