Brasil ofrece un curso gratuito de portugués online con certificado para extranjeros

Resumen para apurados
- El Instituto Federal de Rio Grande do Sul abrió un curso virtual y gratuito de portugués con certificado para extranjeros, disponible hasta enero de 2027.
- La capacitación dura 30 horas, es autogestionada y surge en un contexto donde Brasil gana atractivo turístico para las vacaciones por ventajas cambiarias.
- La iniciativa facilitará la integración de turistas y migrantes al reducir la barrera idiomática, impulsando un intercambio cultural accesible a nivel regional.
Brasil vuelve a aparecer entre las opciones para las próximas vacaciones de verano. Tras la reeleción de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 25 de octubre, el real perdió valor frente al peso argentino y el país vecino ganó atractivo para quienes planean viajar durante la temporada. En ese contexto, aprender portugués puede ser una buena forma de prepararse para conocer sus playas, ciudades y cultura.
Para quienes quieran dar sus primeros pasos en el idioma, el Instituto Federal de Rio Grande do Sul (IFRS) ofrece un curso gratuito, completamente virtual y con certificado digital. Está destinado a extranjeros y permite estudiar desde casa, con contenidos sobre el idioma y la cultura brasileña.
Cómo es el curso y qué se necesita
La propuesta se llama Português como Língua Adicional 1 y tiene una carga horaria de 30 horas. Está organizada en tres módulos y aborda situaciones de la vida cotidiana, con contenidos sobre identificación y presentación personal, ubicación en el tiempo y el espacio, medios de transporte, alimentación y compras.
El curso está dirigido a personas que ya cuentan con conocimientos básicos de comprensión lectora y auditiva en portugués. Entre sus destinatarios se encuentran extranjeros, refugiados e inmigrantes, aunque también pueden participar brasileños que quieran mejorar sus conocimientos del idioma.
La capacitación se desarrolla de manera completamente virtual, a través de las plataformas educativas del instituto. No cuenta con tutorías y cada participante puede avanzar con los contenidos de acuerdo con sus tiempos.
Cómo inscribirse
Para acceder se necesita una computadora con recursos de audio y video, además de conocimientos básicos de comprensión del portugués. El curso tiene como fecha límite de finalización el 31 de enero de 2027.
Quienes completen las actividades podrán obtener un certificado digital. Según la información publicada en la plataforma, el plazo mínimo para acceder a esa acreditación es de cinco días desde la inscripción.
Para comenzar, los interesados deben ingresar a la plataforma educativa del Instituto Federal de Rio Grande do Sul y crear una cuenta personal. Después podrán acceder al curso y comenzar con los módulos.