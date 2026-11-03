Seguridad

¿”Chuky” y “Cara i’ Gota” firmaron una tregua durante un juicio?

Javier Casanova y Santiago Villafañe fueron enjuiciados por hechos ocurridos en 2019. Al finalizar el debate, protagonizaron un gesto que fue interpretado como una señal de paz después de años de enfrentamientos que dejaron al menos cuatro muertos en el barrio Oeste II

LOS ACUSADOS. Javier Chuky Casanova y Santiago Cara i' Gota Villafañe fueron absueltos por el beneficio de la duda.
LOS ACUSADOS. Javier "Chuky" Casanova y Santiago "Cara i' Gota" Villafañe fueron absueltos por el beneficio de la duda.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Casanova y Santiago Villafañe dieron señales de tregua en Tucumán tras ser absueltos por la duda en un juicio por hechos violentos de 2019.
  • Ambos acusados protagonizaron durante años disputas territoriales armadas que dejaron un saldo de al menos cuatro muertos en el barrio Oeste II.
  • El inesperado gesto de pacificación abre una expectativa de cese del fuego y alivio para los vecinos de una de las zonas más conflictivas de la ciudad.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBarrio Oeste IIJavier “Chuky” Casanova
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
1

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife
2

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido
3

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis
4

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
5

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
2

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
3

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano
4

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de absurdo
5

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo"

Más Noticias
La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

La muerte de Jesús de Miguel: ¿pueden acusar de homicidio al arquero Jesús Owono?

Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a El Militar Sosa

Caso Érika Álvarez: el Tribunal rechazó suspender el juicio tras revisar a "El Militar" Sosa

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Comentarios