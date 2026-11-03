¿”Chuky” y “Cara i’ Gota” firmaron una tregua durante un juicio?
Javier Casanova y Santiago Villafañe fueron enjuiciados por hechos ocurridos en 2019. Al finalizar el debate, protagonizaron un gesto que fue interpretado como una señal de paz después de años de enfrentamientos que dejaron al menos cuatro muertos en el barrio Oeste II
Resumen para apurados
- Javier Casanova y Santiago Villafañe dieron señales de tregua en Tucumán tras ser absueltos por la duda en un juicio por hechos violentos de 2019.
- Ambos acusados protagonizaron durante años disputas territoriales armadas que dejaron un saldo de al menos cuatro muertos en el barrio Oeste II.
- El inesperado gesto de pacificación abre una expectativa de cese del fuego y alivio para los vecinos de una de las zonas más conflictivas de la ciudad.
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