Un libro presenta un perfil de Ernesto Padilla

El Archivo Histórico de la Provincia (25 de Mayo 487) albergará esta noche la presentación del libro “El hombre que pensó el Norte antes del patrimonio-Ernesto Padilla y la construcción de la memoria argentina”.
Estará presente su autor, el licenciado Dante Álvarez Dodi, en una actividad gratuita que comenzará a las 20.
El libro rescata cómo Padilla tuvo una visión completamente adelantada a su época, encargándose de promover la valoración cultural de la región décadas antes de que existieran las declaraciones modernas de “patrimonio”.
Por ejemplo, fue el impulsor de la ley nacional que dio origen al Monumento a los Héroes de la Independencia en Humahuaca.
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