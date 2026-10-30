Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

En las calles de Yerba Buena, el verde de los árboles solo contrasta con el gris del pavimento. A pocas cuadras del bullicio del shopping, la tranquilidad es total. Es viernes, pero el poco movimiento y el clima nublado hacen que parezca domingo. Entre los coquetos chalets sobre la calle Ituzaingó, hay uno que sobresale. Es rosa y blanco, y a primera vista, parece un consulado o una embajada. Tiene la bandera argentina flameando en un mástil ubicado en lo alto de la fachada, y una estatua de Diego Armando Maradona justo en el centro del jardín delantero, como custodiando la entrada.