Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

El 30 de octubre. El nacimiento del más grande. El cumpleaños de “Pelusa”. O la “Navidad maradoniana”, como nos gusta llamar a este día a sus fanáticos más fieles. Hoy es ese día, pero para ver y sentir la huella que el “10” dejó en todos lados, no hace falta esperar ninguna fecha.
En las calles de Yerba Buena, el verde de los árboles solo contrasta con el gris del pavimento. A pocas cuadras del bullicio del shopping, la tranquilidad es total. Es viernes, pero el poco movimiento y el clima nublado hacen que parezca domingo. Entre los coquetos chalets sobre la calle Ituzaingó, hay uno que sobresale. Es rosa y blanco, y a primera vista, parece un consulado o una embajada. Tiene la bandera argentina flameando en un mástil ubicado en lo alto de la fachada, y una estatua de Diego Armando Maradona justo en el centro del jardín delantero, como custodiando la entrada.
“A veces no me creen, pero son cosas que pasan. Por suerte están las fotos”, asegura Ricardo “Coco” Silveti, mientras repasa imágenes de obreros, niños, turistas europeos y hasta vendedores ambulantes, todos posando con la misma alegría junto a la estatua.
Nacido en 1974, “Coco” creció con Maradona siempre presente. “Estuvo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, y ahora también. Es un emblema de los argentinos”, afirma. Por eso, el 25 de noviembre de 2020 lo golpeó de otra manera. Los portales anunciaban la peor noticia, y “Coco” estaba en su trabajo. “Alguien me dijo: ‘Murió Maradona’. Se me nubló la vista. No lo podía creer, uno lo siente como un pariente cercano”, recuerda.
De ese dolor nació una idea. “Uno de los temores que él tenía era que lo olviden. Así que dije: ‘Tengo que hacer algo para que siempre se lo recuerde’”.
Por medio de un compañero del secundaria, Silveti contactó a Carlos Benavídez, uno de los escultores más importantes del país, que en ese momento trabajaba en obras para jeques en Qatar. Un año y medio después, lo convenció.
Antes incluso realizarse, la escultura ya tenía su lugar asignado: el frente de la casa. “La idea es compartir. Así, cada vez que alguien pasa, saca una foto o dice algo, Maradona está vivo; está en el pensamiento, en el corazón de la gente”.
“Los que lo ven se sorprenden; les genera risa y luego nostalgia. Vuelven a esos momentos felices con los parientes que ya no están, como mi madre. Es un momento feliz y triste al mismo tiempo”, añade.
En ese jardín se dieron escenas increíbles. A los pocos días de inaugurada la escultura, un vendedor ambulante empujaba su carro de verduras por la cuadra: “Yo estaba saliendo en el auto y el hombrecito, muy humilde, me miró y me preguntó: ‘¿Ese es el Diego? Quiero tocarlo’. Paré todo y le abrí. Entró con el carro de frutas, se paró al lado de la imagen, apoyó la mano y se puso a llorar de la emoción. Maradona representa mucho a la gente humilde, a la gente sufrida”, relata.
Y las anécdotas siguen. Una tarde, cuatro turistas neerlandeses pasaron caminando, vieron la figura e hicieron el gesto de la mano de dios. “Los invité a pasar. Nos quedamos charlando un buen rato, y me firmaron el libro de visitas”.
Otro caso fue el de un hombre que, al llegar a Tucumán después de vivir 20 años en Estados Unidos, se fue directo a ver la estatua. “Es un loco, se vino desde el aeropuerto, no fue ni a su casa. Por supuesto, lo atendí, charlamos horas, y le puse unos temas del Diego. Hasta que no lo hicimos llorar no paramos”, detalla entre risas.
Soledad Travaini, siempre al lado de su esposo, también es parte de las vivencias. “El año pasado estaba en el frente, se acercó un hombre a la reja y me dijo: ‘¿Le puedo cantar el feliz cumpleaños?’. Yo no sabía qué responder, pensaba que me decía a mí”, cuenta la mujer entre risas. Pero era 30 de octubre y el transeúnte quería permiso para cantarle al “10”.
La familia completa ya convive con Diego como un integrante más. Casi todos los días, alguien repara en su presencia. Los autos que tocan bocina o que pasan y luego retroceden para hacer una foto desde la ventanilla ya son parte de la normalidad para los Silveti.
Aunque Ricardo es el impulsor de la iniciativa y el maradoniano de pura cepa, su devoción terminó contagiando a toda la familia. Sus hijos Francisco, Santino y Helena van heredando ese sentimiento.
“Yo le transmito esto a mis hijos y ellos seguramente lo harán con los suyos: que había un morochito de rulos con un talento genial y que, principalmente para los humildes, verlo jugar era la mayor alegría. Pero les transmito también cómo le hacía frente a la adversidad: la vida no es fácil, está llena de obstáculos y hay que superarlos con pasión. Hacer las cosas a medias o sin ganas no va; hay que ponerle el corazón como lo hacía él”.
La “Navidad maradoniana” no es un día más para “Coco”. “Pongo la versión de Pennisi de la canción de Rodrigo, la de Manu Chao y otras más. A la tardecita, para no molestar a los vecinos, me siento con el bafle y, cuando terminan esas cinco o seis canciones, empiezan a aplaudir de las casas del frente... Ya todos saben: todos los 30 de octubre y los 25 de noviembre hago lo mismo”.
“Pone el relato de Víctor Hugo y se queda ahí, contemplando al Diego”, completa Soledad.
Mientras haya padres que les cuenten sus historias a sus hijos y gente sonriendo al ver su imagen, mientras las canciones sigan sonando y las estatuas se sigan esculpiendo, Diego Armando Maradona estará vivo. Hoy cumpliría 66 años. Pero con la ayuda de personas como “Coco”, Diego será eterno.