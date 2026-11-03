Polémica judicial

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo"

Es el segundo magistrado que recusa la entidad tras desplazar a Yane Mana en el pleito por el balance 2025; la cúpula denunció que se ordenó investigar diez ejercicios societarios y la jueza retrucó que intentan violar la garantía del juez natural.

Sigue la polémica en torno a la Asociación de Magistrados de Tucumán. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Sigue la polémica en torno a la Asociación de Magistrados de Tucumán. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación de Magistrados de Tucumán recusó hoy a la jueza que investiga irregularidades en sus balances por un chat de WhatsApp, planteo que ella calificó de absurdo.
  • Es el segundo magistrado apartado por la cúpula de la entidad en la causa que audita diez ejercicios societarios, tras haber logrado previamente el desplazamiento de Yane Mana.
  • La magistrada advirtió que la maniobra busca vulnerar el principio de juez natural, profundizando la crisis institucional en los tribunales tucumanos.
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