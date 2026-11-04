Llevó el paisaje tucumano a Miami y París y ahora abre espacios para otros artistas en Monteros

Todo comenzó cuando, con una carretilla, metió tierra en una sala. La llevó de a poco, de ida y vuelta, hasta llenar el cuarto. En algún momento entendió que la obra empezaba con el esfuerzo del cuerpo. Sus padres y sus abuelos hicieron tareas de campo, y él las lleva a la sala. “Si yo aprendí esto es porque tengo que hacerlo como un legado”, sostiene. “Mis acciones están en el contexto del campo. Uso la fotografía o el video para registrar esa acción en ese entorno, y eso es lo que se muestra en la sala”, explica.