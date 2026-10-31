Delacroix cuestionó al municipio de Yerba Buena por su dependencia del Gobierno provincial: “Siguen atados a Jaldo”

Resumen para apurados
- El dirigente de La Libertad Avanza, Ayo Delacroix, criticó al municipio de Yerba Buena por su dependencia financiera del gobierno provincial de Osvaldo Jaldo en Tucumán.
- Delacroix destacó el caso de Concepción, que abandonó el Pacto Fiscal provincial, y cuestionó a los intendentes que dicen ser opositores pero siguen subordinados.
- El planteo libertario busca instalar el debate sobre la autonomía económica municipal y reducir el control del poder central en el reparto de fondos en Tucumán.
El dirigente de La Libertad Avanza (LLA), Ayo Delacroix, cuestionó la dependencia financiera del municipio de Yerba Buena respecto del Gobierno de Tucumán y reclamó que las administraciones locales tengan mayor autonomía para gestionar sus recursos y definir sus políticas.
"Estamos trabajando para que todos los municipios de Tucumán sean autónomos y dueños de su propio destino", sostuvo Delacroix, quien tomó como referencia la decisión del intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, de salir del Pacto Fiscal provincial y avanzar hacia una administración con mayor independencia financiera.
El dirigente libertario apuntó contra la gestión municipal de Yerba Buena y consideró que la ciudad tiene condiciones para alcanzar un mayor desarrollo, aunque necesita desprenderse de las decisiones del Ejecutivo provincial.
"Algunos dicen ser opositores, pero siguen atados a las decisiones del gobernador Jaldo. Hay que animarse a dar el paso, como lo hizo Caco, y administrar nuestros propios recursos con libertad y autonomía", afirmó.
El planteo de Delacroix se inscribe en la discusión sobre la autonomía financiera de los municipios tucumanos y su relación con el sistema de distribución de fondos de la Provincia. Desde LLA sostienen que las administraciones locales deberían contar con mayor margen de decisión sobre los recursos que reciben y reducir su dependencia del poder central.
Finalmente, el dirigente ratificó la postura de su espacio y dejó un mensaje dirigido a los vecinos de Yerba Buena: "¡Yerba Buena merece más!".