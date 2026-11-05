La historiadora Isabella Cosse presenta su libro en Tucumán

La prestigiosa historiadora Isabella Cosse llega a Tucumán para presentar su libro “Rotos corazones: amor y política en los setenta”.
Será en el marco de una charla programada para hoy a las 17.30 en el anfiteatro Rojas, de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT, Benjamín Aráoz al 800).
Junto a ella estarán María Celia Bravo, Cristina Barrionuevo y Rocío Cabrera, y de la moderación se encargará Leandro Lichtmajer.
Doctora en Historia e investigadora del Conicet, Cosse estudia los movimientos políticos, sociales y culturales de la región con un foco puesto en la historia de la familia, la infancia, la pareja y la sexualidad; el género, la cultura mediática y las dinámicas transnacionales.
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