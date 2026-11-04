El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano

La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza a las comunidades católicas de todo el país. En Tucumán, los preparativos combinan la oración, la organización de los viajes y la expectativa por un encuentro que, para el arzobispo Carlos Sánchez, representa mucho más que una celebración multitudinaria. “Viene a confirmarnos en la fe, a alentarnos en la esperanza y a encendernos el corazón en ese entusiasmo misionero”, resumió en diálogo con LG Play.