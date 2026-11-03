Comunicado

Exigen cambios en el Consejo de la Magistratura de la Nación para designar jueces

Entidades del ámbito judicial, cámaras empresarias y referentes de todo el arco político reclamaron una reforma urgente en el reglamento de concursos para evitar que el mérito de los exámenes quede anulado por el arbitrio en la evaluación personal.

Se cuestionan puntos de la forma de elección de jueces
Se cuestionan puntos de la forma de elección de jueces
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sectores judiciales, empresariales y políticos exigieron reformar los concursos del Consejo de la Magistratura para evitar la discrecionalidad al elegir jueces en el país.
  • El planteo cuestiona que el mérito de los exámenes escritos quede anulado por el arbitrio en la evaluación personal, desvirtuando el sistema de selección vigente.
  • Una modificación en las reglas busca garantizar mayor transparencia e idoneidad técnica en la cobertura de futuras vacantes en los tribunales federales.
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