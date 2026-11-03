Poder Judicial

Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral

La Justicia tucumana ordenó resarcir los gastos del tratamiento, pagar daño moral y fijó una multa punitiva al considerar ilegítima la rescisión contractual.

La decisión se tomó en el edificio del Poder Judicial.
La decisión se tomó en el edificio del Poder Judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán condenó a una empresa de medicina prepaga tras desafiliar ilegítimamente a un afiliado que padece cáncer cerebral.
  • El fallo determinó que la rescisión contractual fue intempestiva y obligó a la firma a resarcir los gastos médicos, abonar daño moral y pagar una multa punitiva.
  • La resolución refuerza la protección de los usuarios del sistema de salud privado frente a cancelaciones unilaterales en contextos de vulnerabilidad médica crítica.
Resumen generado con IA

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Temas Poder Judicial de TucumánEstados Unidos
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