Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a una empresa de medicina prepaga tras desafiliar ilegítimamente a un afiliado que padece cáncer cerebral.
- El fallo determinó que la rescisión contractual fue intempestiva y obligó a la firma a resarcir los gastos médicos, abonar daño moral y pagar una multa punitiva.
- La resolución refuerza la protección de los usuarios del sistema de salud privado frente a cancelaciones unilaterales en contextos de vulnerabilidad médica crítica.
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