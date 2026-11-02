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Asueto en Yerba Buena: qué servicios funcionan y cuáles estarán reducidos este lunes 2 de noviembre

El municipio de Pablo Macchiarola adhirió al decreto provincial N° 2.668/1 firmado por Jaldo .

2 DE NOVIEMBRE. Yerba Buena tendrá servicios municipales limitados por el Día de los Fieles Difuntos.
2 DE NOVIEMBRE. Yerba Buena tendrá servicios municipales limitados por el Día de los Fieles Difuntos.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Con motivo del asueto decretado por el Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora este lunes 2 de noviembre, el municipio de Yerba Buena cuenta con algunos de los servicios y la atención administrativa de manera reducida.

El municipio encabezado por Pablo Macchiarola se adhirió al decreto N° 2.668/1 firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo la semana pasada para la celebración religiosa dedicada a orar por las almas de los fallecidos.

Cómo funciona cada área municipal en Yerba Buena

En el Centro Dr. Ramón Carrillo solo funcionan las guardias, mientras que la Administración no tiene atención al público. Por su parte, la Guardia Urbana, el servicio de Munibus, los Agentes de tránsito y la Recolección de residuos operan con total normalidad durante toda la jornada.

En cuanto al Cementerio, hay una guardia de 8 a 19 horas y se celebra una misa a las 10 de la mañana. Además, desde el municipio recordaron a los vecinos que pueden realizar los trámites necesarios por medio de la aplicación "Yerba Buena Digital" durante las 24 horas.

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