Una fiscalía especializada apeló los sobreseimientos de los hermanos Milei y pidió reabrir la causa $Libra

Otro de los puntos que, según la PIA, todavía debe esclarecerse es la intervención de Javier Milei en la difusión de la criptomoneda. "Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes", planteó el organismo en referencia a la publicación que Milei realizó en su cuenta de X durante la noche del 14 de febrero de 2025.