La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
Con la firma de sus cinco miembros, el máximo tribunal admitió la vía originaria para tratar la inconstitucionalidad de la Ley 9.987, en medio del debate por la integración definitiva del cuerpo.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de TucumánAntonio EstofanDaniel PosseClaudia SbdarDaniel LeivaEleonora Rodríguez Campos
Lo más popular
Ranking notas premium