Polémica

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Con la firma de sus cinco miembros, el máximo tribunal admitió la vía originaria para tratar la inconstitucionalidad de la Ley 9.987, en medio del debate por la integración definitiva del cuerpo.

La Corte entenderá en la demanda de los abogados. LA GACETA / FOTO DIEGO ARÁOZ
La Corte entenderá en la demanda de los abogados. LA GACETA / FOTO DIEGO ARÁOZ
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Min
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