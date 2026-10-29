“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

Resumen para apurados
- El dirigente José Orellana cruzó a Roque Álvarez por críticas sobre el poder en Famaillá y cargos en la Legislatura de Tucumán.
- El cruce responde a cuestionamientos sobre presuntas dinastías familiares locales y reacomodamientos políticos en municipios como Concepción.
- La disputa expone tensiones internas en el peronismo tucumano de cara a la reorganización territorial y el control legislativo provincial.
Duro “bombardeo” entre Roque Álvarez y José Orellana
Un durísimo cruce protagonizaron dos peronistas que son pesos pesados de la sección oeste, lo que da cuenta que la campaña está en marcha. El presidente del bloque Justicialista en la Legislatura, Roque Tobías Álvarez, y el ex intendente de Famaillá, José Orellana, se “bombardearon” como un adelanto de lo que será la puja por la Intendencia.
Durante un evento por el Día de la Madre en Famaillá, Álvarez y Carlos Fúnez presentaron la propuesta electoral de Nuevo Espacio Popular. Allí se destacó la figura de Eliana Carreño, ex concejal de esa ciudad, quien se perfila para representar a la ciudad en 2027. Álvarez, por su parte, subió la apuesta y arremetió contra los Orellana. “Basta de dinastía, basta de la mujer de, del hermano de, del hijo de… En cualquier momento vamos a dejar de vivir en Famaillá para vivir en la ciudad Orellana”, disparó. Además, consideró importante que los peronistas puedan elegir entre miles de afiliados en Famaillá y no siempre entre las mismas familias.
Lejos de bajar la espuma, el ex diputado redobló la apuesta contra Álvarez. “Famaillá es Orellana. hablar de Famaillá es hablar de las empanadas y también (de) una marca visible, reconocida. Si fuéramos malos dirigentes ya nos hubieran mandado a la casa”, comentó en una entrevista radial. Y continuó: “Soy Orellana y Famaillá seguro (que) va a seguir votando por nosotros porque sabe que hemos estado, en las buenas y en las malas. Hemos vivido toda la vida en Famaillá, desde chiquitos”.
En una entrevista con el ciclo “Primera Vuelta”, que Orellana se encargó de difundir por sus redes, salió con los tapones de punta contra el taficeño. “Roque Álvarez es de Tafí Viejo y hace 30 años que no vive en Tafí Viejo. Me quiere venir a dar lecciones a mí. Como si fuera que nunca ha puesto a la señora, a los familiares y a los amigos, que deben estar llenos; están en la Legislatura, en los mejores lugares”, embistió. Y continuó: “Para que hable de Orellana, Roque Álvarez tiene que tomar un curso intensivo de buena conducta; o por lo menos no contradecirse. Si habla de un apellido primero que hable de él, que es el que no cumple con la gente de Tafí viejo. Nosotros creemos que hemos cumplido y por eso nunca hemos perdido una elección.
Respaldo para Jaldo: “hay que ganar en las urnas”
El referente del Frente Pueblo Unido, Leandro Hipólito Parajón, cuestionó a quienes “quieren impugnar la presentación de cualquier candidatura”, en momentos en que distintas agrupaciones de la oposición -Cambia Tucumán, Fuerza Republicana, PRO y CREO- acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para tratar de frustrar la postulación del gobernador Osvaldo Jaldo en 2027.
“Hay que ganar en las urnas, no en tribunales, porque eso es una clara demostración de debilidad política”, afirmó el dirigente radical. Además, objetó “el amontonamiento de partidos sin ideología política”, en clara alusión a la coalición que están conformando los espacios que promueven la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal.
“Jaldo y Catalán son socios”, lanzó Seleme
El legislador José “Pepe” Seleme (Avanza Tucumán), criticó al presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, por su postura frente a la denuncia realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Es curioso cómo coincide el discurso de Osvaldo Jaldo y del cabecilla de La Libertad Avanza Tucumán sobre el cuestionamiento de una nueva candidatura del gobernador”, expresó. “¿Dónde se habrán puesto de acuerdo? ¿En Buenos Aires, cuando viaja Jaldo, o en Tucumán, cuando viene el jefe libertario de la provincia a bajar línea a su gente?”, cuestionó.
El legislador también apuntó directamente contra la postura que atribuyó a Catalán frente a la decisión de Mariano Campero de acudir al máximo tribunal del país. “Parece que a Catalán no le importa que Jaldo pretenda perpetuarse en el poder. Es más, lo defiende y reniega de que el diputado Campero haya ido a la Corte a reclamar que impidan una nueva candidatura del gobernador”, sostuvo.
Bussi cuestionó las respuestas de Jaldo ante la demanda
Ricardo Bussi sostuvo que la conferencia de prensa de Osvaldo Jaldo fue una reacción al planteo presentado por la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revise la constitucionalidad del artículo 90 de la Constitución provincial.
“Jaldo tomó nota de lo que presentó la oposición. Esa conferencia de prensa, de tono reaccionario, demuestra que nuestra presentación caló hondo en el Gobierno. Salió a defender el esquema vigente, pero no respondió la pregunta central: si ese artículo respeta los principios republicanos de la Constitución Nacional”, afirmó.
Bussi cuestionó que las defensas del oficialismo se apoyen en el mismo texto cuya constitucionalidad se solicita revisar. “Repetir lo que dice la norma no alcanza para demostrar su validez frente a la Constitución Nacional. Precisamente, eso es lo que hemos pedido que la Corte examine”, señaló.
El dirigente recordó que el propio Jaldo había sostenido, al inicio de su mandato, que la Constitución de 2006 contenía defectos y debía ser reformada. Además, cuestionó que ahora trasladara las explicaciones a Juan Manzur por su actuación como presidente de la Convención Constituyente.
“Si el gobernador reconoce defectos en aquel diseño institucional, debe explicar cuáles son y qué posición sostiene frente al artículo cuestionado. Remitir la responsabilidad a Manzur no resuelve la discusión ni lo exime de dar una respuesta como gobernador”, expresó.
Acto por el Día de la Democracia
La Organización de Desarrollo Sustentable que conduce Ariel García invita mañana a un acto que se realizará a las 18.30, en el Auditorio de la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) por motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Democracia (Ley 9.131). “Para reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos. La democracia se construye todos los días, entre todos”, se expresó en la invitación.
Gabriel Jiménez presidirá el Concejo Deliberante de Concepción
El concejal Gabriel Jiménez, del espacio Restauración Social, aliado al jaldismo y conducido por Raúl Albarracín (secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales), fue elegido presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Concepción, en el marco de la renovación de las autoridades del cuerpo.
La votación tuvo dos mociones. Ambas coincidieron en la candidatura de Jiménez para la presidencia y en la de Nelson Portugal para la vicepresidencia primera. La diferencia estuvo en la vicepresidencia segunda: una propuesta postuló a Marcelo Kresler, y la otra a Julio Herrera, impulsado por el oficialismo municipal.
Finalmente, se impuso la primera moción, que completó la nueva conducción del cuerpo deliberativo.