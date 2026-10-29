“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

En una entrevista con el ciclo “Primera Vuelta”, que Orellana se encargó de difundir por sus redes, salió con los tapones de punta contra el taficeño. “Roque Álvarez es de Tafí Viejo y hace 30 años que no vive en Tafí Viejo. Me quiere venir a dar lecciones a mí. Como si fuera que nunca ha puesto a la señora, a los familiares y a los amigos, que deben estar llenos; están en la Legislatura, en los mejores lugares”, embistió. Y continuó: “Para que hable de Orellana, Roque Álvarez tiene que tomar un curso intensivo de buena conducta; o por lo menos no contradecirse. Si habla de un apellido primero que hable de él, que es el que no cumple con la gente de Tafí viejo. Nosotros creemos que hemos cumplido y por eso nunca hemos perdido una elección.