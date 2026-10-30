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Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

La Provincia anunció tres intervenciones en San José y Cebil Redondo para mejorar la circulación y la seguridad vial. Se invertirán entre $1.500 millones y $2.000 millones. Calculan que la ejecución de las obras demorará tres meses.

EN EL SEMÁFORO. Se proyecta añadir un carril extra en el lado de la ruta que va de norte a sur, para facilitar la movilidad de los vehículos que doblan para tomar la avenida Perón.
EN EL SEMÁFORO. Se proyecta añadir un carril extra en el lado de la ruta que va de norte a sur, para facilitar la movilidad de los vehículos que doblan para tomar la avenida Perón. FUENTE GOOGLE MAPS
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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