Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
La Provincia anunció tres intervenciones en San José y Cebil Redondo para mejorar la circulación y la seguridad vial. Se invertirán entre $1.500 millones y $2.000 millones. Calculan que la ejecución de las obras demorará tres meses.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánDirección Provincial de VialidadSan JoséYerba BuenaOsvaldo JaldoCebil RedondoPablo MacchiarolaMarcelo Nazur
Lo más popular
Ranking notas premium