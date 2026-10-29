Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial
Mientras la entidad alegó que excluir a los adherentes vulnera la buena fe y tachó de "ilícita" la prueba de la actora, la camarista denunció reticencia procesal al probar que el llamado para el 3 de diciembre ya se publicó en el Boletín Oficial; en la Cámara, Moisá y Movsovich frenaron más excusaciones.
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