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La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el planteo del fiscal Eduardo Taiano.

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra
Por Redacción Política Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia federal sobreseyó este viernes a Javier y Karina Milei en la causa $Libra al determinar que la promoción del criptoactivo no configuró un delito penal de estafa.
  • El fallo descartó fraude o uso de recursos públicos tras pericias financieras que indicaron que la volatilidad del token y sus pérdidas no prueban un engaño deliberado.
  • La resolución alivia el frente judicial del mandatario y otros nueve imputados, aunque el sobreseimiento aún puede ser apelado por las querellas en instancias superiores.
Resumen generado con IA

La Justicia federal resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la causa $Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos relacionados con el lanzamiento y la promoción del activo digital. 

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el planteo del fiscal Eduardo Taiano.

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La decisión también beneficia a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis. El fallo, de 60 páginas, se basó en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

Por qué la Justicia descartó el delito de estafa

Uno de los principales argumentos de la resolución fue que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Según el juez, la publicación de Milei pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero ese efecto no demostraba por sí mismo la existencia de una maniobra fraudulenta.

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El magistrado también sostuvo que la suba inicial del precio del token, su posterior caída y las pérdidas económicas sufridas por los inversores no eran suficientes para acreditar el delito. Para ello, consideró necesario demostrar una falsedad concreta que hubiera inducido a los compradores a adquirir el activo digital.

El fiscal Taiano había solicitado el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas.

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Además, se había requerido cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y determinar quiénes estaban detrás de las billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.

Qué resolvió el juez sobre Javier Milei

En relación con el Presidente, el fallo también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Para fundamentar esa decisión, tomó en cuenta las conclusiones de la Oficina Anticorrupción, que había determinado que la publicación de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos estatales.

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La resolución señaló, además, que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $Libra ni documentación oficial que acreditara la existencia de un acuerdo confidencial entre el mandatario y Hayden Davis para brindar asesoramiento sobre criptomonedas.

El sobreseimiento todavía puede ser objeto de recursos judiciales. Su alcance se limita a las actuaciones examinadas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8.

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