La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

Por qué la Justicia descartó el delito de estafa

Uno de los principales argumentos de la resolución fue que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. Según el juez, la publicación de Milei pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero ese efecto no demostraba por sí mismo la existencia de una maniobra fraudulenta.