Caso $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y denunciaron fallas en la investigación

El planteo de Marchetto tiene una particularidad procesal: el inversor fue excluido del expediente como querellante y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, como la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver el recurso con el que busca recuperar esa condición, sostiene que está habilitado para impugnar el cierre de la causa y evitar que la discusión sobre su participación se resuelva cuando ya no sea posible revertir sus efectos.