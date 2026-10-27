Caso $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y denunciaron fallas en la investigación
Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian haber sido perjudicados por el derrumbe de la criptomoneda, presentó un recurso para que se revoque el cierre de la causa contra el Presidente, Karina Milei y otros nueve imputados.
Resumen para apurados
- Un inversor apeló en la Justicia federal el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra, denunciando que el cierre ignoró pruebas clave sobre la operatoria.
- El recurso señala llamadas previas al tuit presidencial y compras por US$ 13,5 millones antes del lanzamiento, cuestionando el apuro del fiscal Taiano para cerrar la causa.
- Casación definirá si admite al querellante y revoca el fallo, lo que podría reabrir la causa judicial contra el Presidente y su entorno por el desplome de la criptomoneda.
El caso $Libra sumó un nuevo capítulo judicial con la primera apelación contra los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que aseguran haber sufrido pérdidas tras el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda promocionada por el Presidente, presentó un recurso para revertir el cierre de la investigación y reclamar que se produzcan medidas de prueba que, según sostuvo, todavía están pendientes.
La presentación, patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, cuestiona los fundamentos de la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los acusados. Otros damnificados también anticiparon que recurrirán la decisión, pese a haber sido apartados de su condición de querellantes.
El planteo de Marchetto tiene una particularidad procesal: el inversor fue excluido del expediente como querellante y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, como la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver el recurso con el que busca recuperar esa condición, sostiene que está habilitado para impugnar el cierre de la causa y evitar que la discusión sobre su participación se resuelva cuando ya no sea posible revertir sus efectos.
En su apelación, el inversor advirtió que el magistrado dispuso el cierre definitivo del expediente sin agotar diligencias que consideró relevantes para esclarecer los hechos. También señaló contradicciones en la resolución y cuestionó la valoración de las pruebas incorporadas a la investigación.
Las críticas al juez y al fiscal por las pruebas pendientes
Uno de los ejes centrales del recurso es la distinción entre la falta de pruebas suficientes para acreditar un delito y la conclusión de que los hechos investigados no constituyen un ilícito penal.
Según Marchetto, la resolución judicial confundió ambos conceptos y avanzó hacia el cierre de la causa sin fundamentar adecuadamente por qué los elementos reunidos no justificaban continuar con la investigación.
El escrito también cuestiona el desempeño del fiscal Taiano. El inversor le atribuye demoras en la producción de pruebas, la falta de convocatoria a testigos que podrían aportar información relevante y la ausencia de pedidos de declaración indagatoria para los imputados. Además, señaló una contradicción entre las diligencias que el propio fiscal había ordenado y su posterior solicitud de cerrar el expediente antes de que concluyeran.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, planteó Marchetto.
Entre las medidas que, según la apelación, requieren mayor profundización figura la ampliación de las pericias telefónicas de los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis.
El recurso también cuestiona que no hayan sido convocados a declarar Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina.
Según el inversor, la decisión de cerrar la investigación no puede sostenerse sin evaluar esas diligencias pendientes ni la ausencia de declaraciones indagatorias de los once imputados que fueron sobreseídos.
Las llamadas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento de $Libra
Otro de los puntos centrales de la apelación son las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación con la que Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025.
Según los registros citados en el escrito, Novelli llamó a Milei a las 18.44.32, 18.54.38 y 18.58.02. Además, a las 18.56.22, el mandatario recibió una llamada entrante del operador. La publicación presidencial que difundió $LIBRA apareció a las 19.01.22.
La presentación también menciona operaciones realizadas segundos antes de que el activo se hiciera público. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al recurso, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente US$ 13,5 millones unos 22 segundos antes del mensaje de Milei.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, sostuvo Marchetto.
A partir de esa secuencia, el inversor argumentó que las comunicaciones, las operaciones previas y la intervención pública del Presidente deben analizarse de manera conjunta. El objetivo, según expuso, es determinar si existió coordinación entre los organizadores del proyecto, quienes operaron antes de su difusión y quienes participaron en su promoción.
El destino de los fondos, otro punto bajo cuestionamiento
La apelación también plantea la necesidad de profundizar la investigación sobre el destino del dinero aportado por los compradores de $Libra, la identidad de quienes recibieron esos fondos y los posibles vínculos entre los destinatarios y los organizadores del lanzamiento.
Según Marchetto, esos aspectos forman parte de las cuestiones que debían esclarecerse antes de disponer el cierre definitivo del expediente.