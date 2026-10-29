Por el Día de los Fieles Difuntos, el Poder Judicial de Tucumán tendrá asueto el lunes

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró día inhábil el lunes 2 de noviembre para todos los efectos judiciales y administrativos en el ámbito del Poder Judicial de la provincia, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.
La decisión quedó formalizada mediante la Acordada N° 1076, firmada digitalmente el 29 de octubre, y se fundamenta en la adhesión del máximo tribunal al Decreto N° 2668/1 del Poder Ejecutivo provincial, dictado el 28 de octubre.
Según lo establecido en la resolución, la disposición tiene como objetivo facilitar la concurrencia del personal judicial a las distintas necrópolis para participar de las actividades vinculadas con esta fecha conmemorativa.
La declaración de día inhábil comprende tanto los trámites judiciales como los administrativos en todo el ámbito del Poder Judicial de Tucumán.