Polémica judicial

Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal

La camarista Malvina Seguí pidió a la Alzada que frene de inmediato el proceso electoral y apartó con causa al magistrado de primera instancia alegando "temor de parcialidad"; los camaristas Zamorano, Leone Cervera y Presti definirán las excusaciones.

La sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo.
La sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la camarista Malvina Seguí apeló el rechazo a frenar las elecciones de la Asociación de Magistrados y recusó al juez Tejerizo por temor de parcialidad.
  • La medida surge ante disputas por el padrón electoral, mientras una seguidilla de inhibiciones judiciales obligó a sortear un nuevo tribunal para dirimir el amparo.
  • Los camaristas Zamorano, Leone Cervera y Presti deberán resolver las excusaciones, definiendo la continuidad del cuestionado proceso electoral judicial.
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