Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal
La camarista Malvina Seguí pidió a la Alzada que frene de inmediato el proceso electoral y apartó con causa al magistrado de primera instancia alegando "temor de parcialidad"; los camaristas Zamorano, Leone Cervera y Presti definirán las excusaciones.
Resumen para apurados
- En Tucumán, la camarista Malvina Seguí apeló el rechazo a frenar las elecciones de la Asociación de Magistrados y recusó al juez Tejerizo por temor de parcialidad.
- La medida surge ante disputas por el padrón electoral, mientras una seguidilla de inhibiciones judiciales obligó a sortear un nuevo tribunal para dirimir el amparo.
- Los camaristas Zamorano, Leone Cervera y Presti deberán resolver las excusaciones, definiendo la continuidad del cuestionado proceso electoral judicial.
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