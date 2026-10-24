“El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT
La Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina expresó su preocupación por los cuestionamientos de falta de transparencia en la entidad tucumana; el reclamo se suma a las batallas judiciales por los balances y el padrón electoral.
Resumen para apurados
- La Red nacional de Jueces cuestionó hoy a la conducción de la Asociación de Magistrados de Tucumán por falta de transparencia y trabas al acceso a la información electoral.
- El pronunciamiento surge en medio de batallas judiciales por inconsistencias en los balances y el padrón electoral, acompañadas de múltiples recusaciones entre magistrados locales.
- El conflicto nacionaliza la crisis institucional de la entidad tucumana y anticipa fallos clave que definirán la validez de los comicios y la rendición de cuentas interna.
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