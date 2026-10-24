Polémica judicial

“El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT

La Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina expresó su preocupación por los cuestionamientos de falta de transparencia en la entidad tucumana; el reclamo se suma a las batallas judiciales por los balances y el padrón electoral.

Las sedes de la Red de Jueces, fiscales y defensores y de la Asociación de Magistrados están enfrentadas en Tribunales. Como sus integrantes. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
Las sedes de la Red de Jueces, fiscales y defensores y de la Asociación de Magistrados están enfrentadas en Tribunales. Como sus integrantes. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La Red nacional de Jueces cuestionó hoy a la conducción de la Asociación de Magistrados de Tucumán por falta de transparencia y trabas al acceso a la información electoral.
  • El pronunciamiento surge en medio de batallas judiciales por inconsistencias en los balances y el padrón electoral, acompañadas de múltiples recusaciones entre magistrados locales.
  • El conflicto nacionaliza la crisis institucional de la entidad tucumana y anticipa fallos clave que definirán la validez de los comicios y la rendición de cuentas interna.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal

Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal

“Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados

“Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición
2

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Derrumbe en la ruta 307: se desprendieron piedras y obstruyeron parte de la calzada
4

Derrumbe en la ruta 307: se desprendieron piedras y obstruyeron parte de la calzada

El verdadero ídolo es el que inspira
5

El verdadero ídolo es el que inspira

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
2

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
4

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial
5

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial

Más Noticias
Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

José Seleme cuestionó a Jaldo por la suba de la tarifa: “EDET es una aspiradora del bolsillo de los tucumanos”

José Seleme cuestionó a Jaldo por la suba de la tarifa: “EDET es una aspiradora del bolsillo de los tucumanos”

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad

Comentarios