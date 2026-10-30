Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Las hermanas de Érika Álvarez mencionaron la filmación y señalaron que la tercera participante podría ser la ex pareja del acusado.

MIRADA FIJA. Felipe “El Militar” Sosa pasó gran parte de la audiencia observando cómo Justina Gordillo lloraba.
MIRADA FIJA. Felipe “El Militar” Sosa pasó gran parte de la audiencia observando cómo Justina Gordillo lloraba. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Micaela Pinna Otero Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, Felipe Sosa declaró ante el tribunal para desligar a su expareja de un video íntimo, tras las acusaciones de las hermanas de la víctima.
  • Las hermanas de Érika señalaron que Gordillo participaba en una filmación íntima de 2023, lo que provocó el llanto de la acusada y complicó la estrategia de su defensa legal.
  • Sosa ofreció citar a la supuesta participante real como testigo, lo que podría modificar el rumbo probatorio y definir la situación procesal de Gordillo en el debate judicial.
Resumen generado con IA

La cuarta jornada del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez estuvo marcada por las declaraciones de las hermanas de la víctima y una nueva intervención de Felipe “El Militar” Sosa en la cual intentó desligar a su ex pareja Justina Gordillo de la presunta participación de un video con la víctima.

Durante sus testimonios, Maira y Milena Álvarez mencionaron la existencia de un video íntimo en el que, según señalaron, aparecían la víctima, el acusado y una tercera mujer. Ante las preguntas de las partes, las jóvenes habrían dado a entender que, según lo que les había contado Érika en diferentes oportunidades, la mujer que aparecía en el video podría ser Gordillo.

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Dicha situación podría complicar la estrategia defensiva de sus defensores, María Florencia Abdala, Camilo Atim y Arturo Forenza, quienes durante la audiencia intentaron acreditar que la tercera participante de la filmación no estaba identificada.

Los interrogatorios angustiaron a Gordillo, al punto de no poder contener las lágrimas durante los recesos del debate. Sentada en una punta de la sala y contenida por sus abogados, la imputada lloró en más de una oportunidad.

Aclaración repentina

A pesar de sus intentos por pasar desapercibida, Sosa, desde la otra punta del sector de los acusados, permaneció atento a su reacción sin quitarle la vista de encima.

Fue así que, luego de que se retiraran todos los testigos citados para la fecha, solicitó hacer una nueva declaración de manera espontánea.

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“Ese video lo hicimos una sola vez. Fue en 2023, yo todavía no conocía a Justina. Era una mujer con un cuerpazo, y que sí se ponía celosa de Antonella, pero no es Justina Gordillo la del video. Si es necesario llamar como testigo a esa persona que nos acompañaba en el video, la llamaremos. Me parece importante dejar esto en claro. No es Justina la del video, es otra persona muy linda. Se equivocan de persona”, manifestó “El Militar” Sosa ante los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira, mientras su ex pareja lo miraba perpleja, de la misma manera en la que observó su primera declaración el pasado martes.

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