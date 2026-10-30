Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

El costo del ajuste, a las provincias

Otro de los puntos señalados por el CEPA es el impacto que tendrá la reducción de los envíos nacionales sobre las administraciones provinciales y municipales. La administración libertaria sostuvo que la atención primaria es una competencia provincial y que el nuevo listado tiene carácter orientativo. Sin embargo, el informe advirtió que la responsabilidad de cubrir los medicamentos que dejaron de llegar desde la Nación recaerá sobre las jurisdicciones, con posibilidades muy diferentes según su capacidad fiscal.