Javier Milei, tras ser sobreseído en la causa $Libra: "La verdad siempre termina imponiéndose"

Resumen para apurados
- La Justicia argentina sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a Karina Milei en la causa $Libra, al descartar irregularidades penales en su contra.
- La resolución cerró una investigación de 20 meses. Tras conocerse el fallo, Milei denunció haber sido víctima de una maniobra mediática y política opositora.
- El fallo despeja el frente judicial para el Ejecutivo, pero profundiza la tensión del mandatario con periodistas y sectores de la oposición señalados.
El presidente Javier Milei se expresó este viernes luego de que la Justicia resolviera su sobreseimientoy el de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $Libra. “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi nombre y honor?”, afirmó.
A través de sus redes sociales, el mandatario celebró la decisión judicial y afirmó que el fallo dejó al descubierto una maniobra destinada a perjudicarlo. “La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar”, expresó, al tiempo que destacó el funcionamiento de las instituciones republicanas.
Las críticas de Milei a los medios y a los periodistas
Tras referirse a la resolución, el Presidente apuntó contra distintos medios de comunicación. “Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al Gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”, sostuvo.
Â¿Y AHORA QUIÃN ME COMPENSA POR UN AÃO, OCHO MESES Y NUEVE DÃAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR? La Justicia volviÃ³ a poner las cosas en su lugar y quedÃ³ al descubierto la TREMENDA operaciÃ³n polÃtica y mediÃ¡tica cuyo Ãºnico objetivo fue daÃ±ar la investidura presidencial con fines polÃticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejÃ³ arrastrar por el circo de los operadores de siempre. Esta causa fue utilizada polÃticamente, ademÃ¡s de por sectores de la oposiciÃ³n que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La NaciÃ³n y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos. A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino RodrÃguez, Natalia VolosÃn, Novaresio y todos los demÃ¡s que utilizaron este tema: Â¿quiÃ©n se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiÃ©ndose. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!— Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026
También cuestionó a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes acusó de difundir información falsa y participar de operaciones contra su gestión. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, preguntó Milei. Y concluyó: “La verdad siempre termina imponiéndose”.
Qué dijo la Oficina del Presidente sobre la causa $Libra
Luego de las declaraciones del mandatario, la Oficina del Presidente difundió un comunicado sobre la decisión judicial. El texto sostuvo que la resolución puso fin a un “triste circo mediático que duró un año, ocho meses y nueve días”.
“El único fin de esta causa era dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor”, señaló el Gobierno.
El comunicado también destacó la actuación de la Justicia, a la que describió como independiente pese a la presión mediática. Según la publicación oficial, la resolución demostró el funcionamiento de las instituciones republicanas y del Poder Judicial.
“Por primera vez en la historia, se investigó a un Presidente de la Nación con total libertad, resultando en una absoluta prueba de su inocencia”, afirmó la Oficina del Presidente.
Por último, el Gobierno volvió a cuestionar el uso de recursos públicos durante la investigación y planteó: “¿Quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional?”.