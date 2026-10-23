Política

Javier Milei, tras ser sobreseído en la causa $Libra: "La verdad siempre termina imponiéndose"

El mandatario cuestionó a la oposición y a varios periodistas luego de que la Justicia lo sobreseyera junto con su hermana, Karina Milei.

JAVIER MILEI. El presidente rompió el silencio después de ser sobreseído en el caso $Libra.
JAVIER MILEI. El presidente rompió el silencio después de ser sobreseído en el caso $Libra.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia argentina sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a Karina Milei en la causa $Libra, al descartar irregularidades penales en su contra.
  • La resolución cerró una investigación de 20 meses. Tras conocerse el fallo, Milei denunció haber sido víctima de una maniobra mediática y política opositora.
  • El fallo despeja el frente judicial para el Ejecutivo, pero profundiza la tensión del mandatario con periodistas y sectores de la oposición señalados.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei se expresó este viernes luego de que la Justicia resolviera su sobreseimientoy el de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $Libra.  “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi nombre y honor?”, afirmó. 

A través de sus redes sociales, el mandatario celebró la decisión judicial y afirmó que el fallo dejó al descubierto una maniobra destinada a perjudicarlo. “La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar”, expresó, al tiempo que destacó el funcionamiento de las instituciones republicanas.

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

Las críticas de Milei a los medios y a los periodistas

Tras referirse a la resolución, el Presidente apuntó contra distintos medios de comunicación. “Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al Gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”, sostuvo.

También cuestionó a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes acusó de difundir información falsa y participar de operaciones contra su gestión. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, preguntó Milei. Y concluyó: “La verdad siempre termina imponiéndose”.

Qué dijo la Oficina del Presidente sobre la causa $Libra

Luego de las declaraciones del mandatario, la Oficina del Presidente difundió un comunicado sobre la decisión judicial. El texto sostuvo que la resolución puso fin a un “triste circo mediático que duró un año, ocho meses y nueve días”.

“El único fin de esta causa era dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor”, señaló el Gobierno.

El comunicado también destacó la actuación de la Justicia, a la que describió como independiente pese a la presión mediática. Según la publicación oficial, la resolución demostró el funcionamiento de las instituciones republicanas y del Poder Judicial.

“Por primera vez en la historia, se investigó a un Presidente de la Nación con total libertad, resultando en una absoluta prueba de su inocencia”, afirmó la Oficina del Presidente.

Por último, el Gobierno volvió a cuestionar el uso de recursos públicos durante la investigación y planteó: “¿Quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional?”.

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