Javier Milei, tras ser sobreseído en la causa $Libra: "La verdad siempre termina imponiéndose"

Â¿Y AHORA QUIÃN ME COMPENSA POR UN AÃO, OCHO MESES Y NUEVE DÃAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR? La Justicia volviÃ³ a poner las cosas en su lugar y quedÃ³ al descubierto la TREMENDA operaciÃ³n polÃ­tica y mediÃ¡tica cuyo Ãºnico objetivo fue daÃ±ar la investidura presidencial con fines polÃ­ticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejÃ³ arrastrar por el circo de los operadores de siempre. Esta causa fue utilizada polÃ­ticamente, ademÃ¡s de por sectores de la oposiciÃ³n que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La NaciÃ³n y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos. A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino RodrÃ­guez, Natalia VolosÃ­n, Novaresio y todos los demÃ¡s que utilizaron este tema: Â¿quiÃ©n se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiÃ©ndose. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!