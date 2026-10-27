Caso $Libra: el juez sobreseyó a Javier Milei un día después de recibir el dictamen fiscal Taiano

El fallo, de 60 páginas, se apoyó fundamentalmente en el dictamen fiscal, que consta de 58 hojas. Sin embargo, el magistrado no se limitó a señalar que, sin impulso de la fiscalía, no podía avanzar con el expediente: también revisó las pruebas reunidas y analizó las figuras penales atribuidas al Presidente, a su hermana y a los demás imputados.