OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 1 Hs

“Todo burrero que se respete debe ir al Colón, en cuyas mesas La Verde y otras revistas similares son la biblia para cuatro o cinco cabezas únicas que van haciendo cálculos alrededor de los pronósticos”, describía en 1947 un anónimo columnista del desaparecido diario “Trópico” que firmaba como “El hombre de la calle”. En esa publicación habló de los cafés de la plaza Independencia y dijo que el Colón, ubicado en calle Las Heras (actual San Martín) al 400, tenía un “rincón silencioso” de los jugadores de ajedrez, y más allá, “el mundo de lo billares y las billas, sin faltar alguna mesita de dominó”.

No se sabe bien cuándo surgió el café, pero la imagen aparecida en el volumen de la “Estadística gráfica”, de 1892, entre medio de un centenar de páginas referidas a comercios y fábricas de Tucumán, da cuenta de la presencia del local. También lleva un dibujo del rostro del dueño, Pedro Schiavi. La imagen, impactante, muestra la “Academia de 24 billares” que le darían la fama que luego describió “El hombre de la calle”.

Recuerdos fotográficos: una lección del maestro Avelino

Recuerdos fotográficos: una lección del maestro Avelino

En la crónica del 24 de mayo de 1983 de LA GACETA se cuenta: “El bar Colón desaparece con 1.000 historias adentro”. “Se apagaron de golpe... los ruidos de las fichas de dominó y de las bolas de billar, la risotada de la broma futbolera, el aroma invasor de la buseca, el locro y la empanada, el paso acelerado del “burrero” que llegaba justo a tiempo y corría hasta las ventanillas del fondo, donde podía apostar la fija de Palermo o San Isidro”.

Se cuenta que en 1919 funcionaba a pleno con orquestas de señoritas en un balcón interno, por encima de la sala de juegos; que la actividad empezaba a las 6; que se consumían más de 500 porciones de locro por día y sólo de vino común más de 120 litros. Que don Benjamín Prado, concesionario del Colón desde 1954 hasta 1972, decía con orgullo: “ahí impuse el nombre de radical al sándwich de lomo. Es que lo pedían los muchachos de ese partido, que se reunían en una casa a la par de la Catedral”.

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891

“Alrededor de sus mesas se encontraban unidos, por quién sabe qué temas en común, comerciantes, poetas, desocupados y hasta algún turista. Toda una gama de personajes oscuros y brillantes firmaban el libro de asistencia”. Hasta que en 1983 se bajaron sus persianas.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: el café España, la “tribuna política” de los años 20

Recuerdos fotográficos: el café España, la “tribuna política” de los años 20

Las dos inquietudes de los inversores: PASO & 40%

Las dos inquietudes de los inversores: PASO & 40%

Lo más popular
Entre energías femeninas, tradwifes y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres
1

Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres

Súper fin de mes Comodín
2

Súper fin de mes Comodín

3

Cartas de lectores: contagiosa

4

Cartas de lectores: la yeta y el loco

5

Cartas de lectores: el triunfo de Lula

Ranking notas premium
Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias
1

Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias

Voy por la reelección en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones
2

"Voy por la reelección" en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones

El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses
3

El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses

El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa
4

El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa

Sangre, sotana y lanzas: quién fue Pachi Gorriti, el héroe de una historia olvidada
5

Sangre, sotana y lanzas: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

Más Noticias
En medio de la conmoción política, la Justicia investiga la muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer

En medio de la conmoción política, la Justicia investiga la muerte del ex legislador Guillermo Gassenbauer

Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado

El Súper Niño se intensificará en los próximos meses: ¿cuándo alcanzará su máxima fuerza?

El Súper Niño se intensificará en los próximos meses: ¿cuándo alcanzará su máxima fuerza?

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo del DT que conmueve a los hinchas

Anuncian la obra de conexión entre el Camino del Perú y la Fanzolato, en Yerba Buena: cómo será y qué plazos se manejan

Anuncian la obra de conexión entre el Camino del Perú y la Fanzolato, en Yerba Buena: cómo será y qué plazos se manejan

Horóscopo chino: los cuatro signos que podrían terminar 2026 con nuevas oportunidades, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que podrían terminar 2026 con nuevas oportunidades, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento este jueves 29 de octubre: qué provincias serán afectadas

Alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento este jueves 29 de octubre: qué provincias serán afectadas

Los gremios tucumanos adhieren al paro docente nacional este jueves 29 de octubre

Los gremios tucumanos adhieren al paro docente nacional este jueves 29 de octubre

Comentarios