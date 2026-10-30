Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Se cuenta que en 1919 funcionaba a pleno con orquestas de señoritas en un balcón interno, por encima de la sala de juegos; que la actividad empezaba a las 6; que se consumían más de 500 porciones de locro por día y sólo de vino común más de 120 litros. Que don Benjamín Prado, concesionario del Colón desde 1954 hasta 1972, decía con orgullo: “ahí impuse el nombre de radical al sándwich de lomo. Es que lo pedían los muchachos de ese partido, que se reunían en una casa a la par de la Catedral”.