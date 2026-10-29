La UIA recibirá a Luis Caputo en su principal encuentro anual y reclamará acelerar la baja de impuestos

Según Zurzolo, la incorporación de proveedores nacionales representa una oportunidad para ampliar la actividad industrial y aprovechar las capacidades productivas del país. “Deberíamos entender que la pyme argentina tiene que ser parte de esta cadena de valor y que tenemos que darle la oportunidad de participar”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que las empresas locales cuentan con talento para competir con firmas de otros países, siempre que tengan condiciones que les permitan desarrollarse.