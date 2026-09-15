Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Durante su exposición, Abad anunció además que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura dos proyectos vinculados con el desarrollo productivo. Uno establece un régimen para promover parques industriales, comerciales y de servicios privados, con beneficios fiscales tanto para sus desarrolladores como para las empresas que se radiquen allí. El segundo contempla la creación, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), de un fondo de garantías para facilitar el acceso de empresas al crédito. Comenzará con $2.000 millones, aportados en partes iguales por la Provincia y el organismo federal.