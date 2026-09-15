Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Resumen para apurados
- Jorge Rocchia Ferro, titular de la Unión Industrial de Tucumán, exigió este lunes condiciones equitativas para competir ante los altos costos energéticos que frenan al norte.
- El reclamo ocurrió en el encuentro de la UIT, donde el ministro Daniel Abad anunció proyectos de ley para parques industriales privados y un fondo de financiamiento para pymes.
- Las medidas oficiales y una eventual ley de biocombustibles buscan reactivar la competitividad regional, garantizar el flujo de gas y atraer inversiones clave para Tucumán.
La situación de la actividad industrial, los costos que afrontan las empresas y la necesidad de generar nuevas inversiones marcaron el eje económico de “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, uno de los principales encuentros organizados por la Unión Industrial de Tucumán (UIT) en el marco del Mes de la Industria.
La jornada reunió a empresarios, funcionarios y especialistas en el hotel Catalinas Park. El encuentro tuvo como eje el presente y el futuro productivo de Tucumán y los desafíos para atraer inversiones y mejorar la competitividad.
En ese contexto, el presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro, advirtió sobre el complejo escenario que atraviesa el sector y reclamó mejores condiciones para competir. En tanto, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, ratificó la estrategia del Gobierno provincial de incentivar la inversión privada y anunció nuevas herramientas destinadas al sector productivo.
“La actividad económica sigue mostrando señales de debilidad en gran parte del norte argentino”, sostuvo Rocchia Ferro. El industrial señaló que las empresas enfrentan elevados costos de producción, dificultades para acceder al financiamiento y una competencia cada vez mayor. “Las industrias no tienen miedo de competir. Lo que pedimos es condiciones iguales para poder competir”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó los costos de gas y energía que afronta el norte en comparación con otras regiones del país y pidió avanzar en infraestructura, financiamiento y reglas claras. También puso el foco en las industrias azucarera y citrícola y consideró clave una nueva ley de biocombustibles para brindar previsibilidad y atraer inversiones.
La cuestión energética también apareció entre las preocupaciones planteadas por Abad. El ministro recordó las dificultades que atravesaron las industrias tucumanas por el abastecimiento de gas y señaló que la Provincia realiza gestiones ante la Nación para completar las obras necesarias para revertir el flujo desde Vaca Muerta hacia el norte. Según indicó, los trabajos pendientes demandarían una inversión de alrededor de u$s 20 millones y podrían ejecutarse en unos seis meses.
El bioetanol fue otro de los puntos de coincidencia. Abad señaló que Tucumán trabaja junto con otras provincias productoras para impulsar cambios en la legislación nacional y pidió que, si no existe consenso sobre una reforma integral de los biocombustibles, el Congreso avance al menos con el capítulo correspondiente al bioetanol de caña y de maíz. El funcionario justificó el planteo en las inversiones que podrían concretarse a partir de un nuevo marco para la actividad.
Incentivos
Abad afirmó además que Tucumán debe ampliar su matriz productiva ante el cambio del esquema económico nacional, actualmente más orientado hacia las inversiones y las exportaciones. “No tenemos litio, no tenemos petróleo, no tenemos energía, pero sí tenemos mano de obra, tenemos industria y tenemos universidades”, planteó.
El funcionario aseguró que la Provincia destina actualmente unos $110.000 millones anuales a reducciones de alícuotas y exenciones tributarias para diferentes actividades. A la vez, defendió el nivel de recaudación provincial al señalar que aumentó la demanda sobre los servicios públicos de salud y educación. Según precisó, desde enero creció un 42% la demanda en los hospitales públicos y un 22% la matrícula estatal.
Durante su exposición, Abad anunció además que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura dos proyectos vinculados con el desarrollo productivo. Uno establece un régimen para promover parques industriales, comerciales y de servicios privados, con beneficios fiscales tanto para sus desarrolladores como para las empresas que se radiquen allí. El segundo contempla la creación, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), de un fondo de garantías para facilitar el acceso de empresas al crédito. Comenzará con $2.000 millones, aportados en partes iguales por la Provincia y el organismo federal.
El ministro también informó que el grupo Los Balcanes fue incorporado al régimen provincial de fomento a la inversión por los desembolsos que viene realizando en materia de bioetanol y destacó que existen nuevas inversiones proyectadas en el sector.
Rocchia Ferro cerró su intervención con un llamado al trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “La Argentina tiene enormes oportunidades”, afirmó, y remarcó que el desafío pasa por transformar los recursos y agregar valor. “Sin industria no hay Nación”, concluyó.
Sustentabilidad: su importancia en las empresas
Bettina Azunaga, gerenta de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros, planteó que la sustentabilidad debe formar parte de la gestión de las empresas y no limitarse a acciones filantrópicas. Destacó la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para gestionar riesgos y generar valor. Además, señaló que los consumidores prestan cada vez mayor atención al comportamiento de las compañías en estas áreas. En ese sentido, remarcó la importancia de medir resultados, escuchar a los distintos grupos de interés y rendir cuentas sobre los avances y las oportunidades de mejora.
Talento joven: reconocimiento a estudiantes técnicos
Florencia Andriani, vicepresidenta de la UIT, encabezó el reconocimiento a estudiantes que participaron de Industria Inspira, un programa de la Unión Industrial Argentina que vincula escuelas técnicas con empresas para buscar soluciones a problemas reales. Este año participaron 11 proyectos tucumanos y tres avanzaron a la instancia nacional: Acople ASLA, de la Escuela Técnica N° 1 de Río Seco; Industria Trainer 3.0, de la Escuela Antonio M. Correa; y Ecovalle, de la Escuela Agrotécnica Profesor Miguel Torres, de Tafí del Valle. “Estamos apostando a talentos que van a construir la industria del futuro”, destacó Andriani.