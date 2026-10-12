Milei ratificó a Caputo, pero crecen los reclamos internos para corregir el rumbo económico

Resumen para apurados
- Javier Milei ratificó este lunes a Luis Caputo en Economía desde Buenos Aires, para frenar versiones sobre su salida y reafirmar el rumbo económico ante presiones internas.
- El respaldo se da tras críticas de Patricia Bullrich y miembros del gabinete que exigen reactivar la industria y la construcción, sectores rezagados frente al agro o la minería.
- Pese al viaje de Caputo a la cumbre del FMI, en el oficialismo admiten que habrá correcciones para sostener la actividad productiva y ordenar la estrategia electoral hacia 2027.
El presidente Javier Milei salió a despejar los rumores sobre la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, pero las diferencias internas por la marcha del programa económico siguen vigentes. Mientras el jefe de Estado ratificó su respaldo al ministro, en la mesa política del Gobierno crecen los planteos para flexibilizar algunas decisiones y promover la recuperación de los sectores que todavía no logran reactivarse.
Antes de las 9 de la mañana de este lunes feriado, Milei aprovechó una entrevista con radio Mitre para descartar una eventual salida de Caputo. “Es un chiste, una pelotudez del tamaño de una casa”, afirmó sobre la posibilidad de un cambio en la conducción económica.
El Presidente aseguró que mantiene una “relación simbiótica” con el ministro, aunque dejó entrever que existen diferencias sobre algunos aspectos de la gestión. “Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general del gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Caputo, porque es mi política”, sostuvo.
Altas fuentes de la Casa Rosada coincidieron en que la continuidad del titular de Economía no está en discusión. Sin embargo, reconocieron que varios integrantes de la mesa política plantean la necesidad de introducir cambios para impulsar la actividad en los sectores que permanecen estancados, consignó el diario La Nación.
“Cuestionamientos hay seguro, pero no veo que sean determinantes a la hora de un cambio de ministro de Economía”, señaló a ese medio una fuente cercana a uno de los integrantes de ese espacio, del que participan Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich.
La jefa del bloque de senadores libertarios es la única que manifestó públicamente sus diferencias y reclamó una corrección del rumbo. En el oficialismo, en tanto, buscaron relativizar las versiones sobre una crisis en el equipo económico.
“Es una bola que creció demasiado. Pasó lo mismo con (Federico) Sturzenegger”, afirmó un alto funcionario, en referencia a las críticas que recibió el ministro de Desregulación. Según recordó, desde hace dos meses Sturzenegger recibió indicaciones de mantener un bajo perfil y consultar previamente sus iniciativas, después del fracaso en el Senado del capítulo de la ley de tierras incluido en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Las diferencias por la estrategia electoral de 2027
Los reparos hacia Caputo no se limitan a la gestión económica. También existen diferencias con otros integrantes de la mesa política por la estrategia electoral de cara a 2027.
El ministro busca cerrar en octubre una alianza con las provincias para evitar sobresaltos en la economía. Los Menem, en cambio, no parecen tener la misma urgencia e insisten en avanzar con una construcción política propia, prescindiendo, en la medida de lo posible, del respaldo de los gobernadores.
En paralelo, la necesidad de revisar algunos aspectos del programa económico fue parte de una conversación entre Milei y Bullrich, quien viene expresando sus diferencias desde hace tiempo.
“Patricia planteó lo que viene diciendo, Milei le dijo que estaba de acuerdo con el 90 o 95 por ciento de lo que ella decía”, relató un funcionario al tanto del contenido de la charla.
Durante el reciente coloquio de Idea, en Mar del Plata, Bullrich había advertido sobre las dificultades para compatibilizar el desempeño de los distintos sectores de la economía.
“No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como los hidrocarburos, la pesca, el agro, la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar”, sostuvo.
Según fuentes oficiales, otros integrantes del gabinete comparten en privado parte de esos argumentos, aunque evitan expresarlos públicamente. Durante las discusiones internas sobre el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, plantearon cuestionamientos y reparos.
Cerca de uno de ellos remarcaron que esas objeciones se presentan puertas adentro y no públicamente, en una referencia crítica a la exposición de Bullrich.
La presencia de Alberto Ades y las críticas al equipo económico
Otro episodio que generó comentarios dentro del Gobierno fue la participación del economista Alberto Ades en la reunión de gabinete del lunes pasado, a la que llamativamente no asistió Caputo, quien argumentó que tenía un malestar general.
Esa misma noche, el ministro participó del programa oficialista de Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, en el canal de streaming Carajo.
Tras el encuentro en la Casa Rosada, Ades combinó elogios al rumbo económico con cuestionamientos puntuales. “Me gustaría un tipo de cambio más alto porque eso ayudaría y daría colchón a varios sectores que compiten contra la importación”, sostuvo en entrevistas con distintos medios.
También afirmó que “el mercado no entiende” la política monetaria del Gobierno y cuestionó la comunicación de los resultados económicos. A su entender, el equipo de Economía comete errores al difundir sus logros y se comunica únicamente con medios afines.
Cerca de Caputo evitaron confirmar las declaraciones de Ades sobre un pedido de disculpas al ministro. El economista había asegurado que primero se disculpó a través del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y luego mediante un mensaje de WhatsApp al teléfono personal del titular de Economía.
“Le dije que si metí la pata, le pedía disculpas”, contó Ades al periodista Fabián Doman, desde su casa en Nueva York, donde vive hace más de tres décadas.
En el gabinete intentaron restarle trascendencia a sus declaraciones y descartaron que hubiera buscado perjudicar al ministro. “El Presidente lo invitó porque le parecieron interesantes sus posturas. Pero Ades no es (Sergio) Massa, no tiene un plan maquiavélico, lo hizo de ingenuo”, sostuvo uno de los dirigentes que participó de la reunión.
De todos modos, algunos asistentes manifestaron sorpresa por la diferencia entre las intervenciones del economista durante el encuentro y sus declaraciones posteriores. “Eran dos Ades distintos, no lo podíamos creer. En la reunión con el gabinete no fue nada crítico”, afirmó uno de los funcionarios.
Pese al respaldo presidencial a Caputo, los planteos por la actividad económica y las diferencias políticas continúan dentro del oficialismo. “Algo va a cambiar, no sabemos aún por dónde”, reconocieron fuentes del Gobierno, sin precisar cuáles serían las modificaciones.
Por lo pronto, la continuidad del ministro está garantizada y Caputo viajará en las próximas horas a Tailandia para participar de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI).