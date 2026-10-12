Milei ratificó a Caputo, pero crecen los reclamos internos para corregir el rumbo económico

El presidente Javier Milei salió a despejar los rumores sobre la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, pero las diferencias internas por la marcha del programa económico siguen vigentes. Mientras el jefe de Estado ratificó su respaldo al ministro, en la mesa política del Gobierno crecen los planteos para flexibilizar algunas decisiones y promover la recuperación de los sectores que todavía no logran reactivarse.