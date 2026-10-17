Caputo aseguró que hay un excedente de dólares y anticipó qué podría pasar con el cepo cambiario

El funcionario recordó que el cepo cambiario para las personas se levantó en abril de 2025 y afirmó que quienes quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo, mientras que las empresas pueden importar sin depender de la autorización discrecional de un funcionario. Sin embargo, reconoció que todavía permanecen algunas limitaciones para las compañías que operan en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).