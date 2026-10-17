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Caputo aseguró que hay un excedente de dólares y anticipó qué podría pasar con el cepo cambiario

El funcionario señaló que el BCRA compró cerca de U$S16.000 millones en lo que va del año y destacó que el RIGI ya tiene inversiones aprobadas por U$S50.000 millones, con otros U$S160.000 millones en carpeta.

Luis Caputo.
Luis Caputo.
Por Redacción Economía Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • En Tailandia, el ministro Luis Caputo afirmó ante el FMI que Argentina tiene excedente de dólares y que las inversiones del RIGI permitirán levantar el cepo a empresas.
  • El BCRA acumuló compras por US$ 16.000 millones este año, en un marco de equilibrio fiscal y un recorte del 30% del gasto público desde el inicio del mandato de Javier Milei.
  • El Gobierno proyecta que los proyectos del RIGI, con más de US$ 200.000 millones entre aprobados y en carpeta, aportarán las divisas para normalizar el mercado cambiario.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sostuvo que la Argentina tiene “un excedente de dólares” y adelantó que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían generar las divisas necesarias para avanzar en el levantamiento de las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas.

El funcionario realizó estas declaraciones durante el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, celebradas en Tailandia. 

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Durante su exposición, el funcionario afirmó que el Banco Central (BCRA) viene comprando más de U$S100 millones diarios y que las adquisiciones acumuladas durante este año rondan los U$S16.000 millones. Según señaló, este escenario contribuye a una mayor estabilidad económica.

“Hay un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de U$S100 millones de dólares diarios”, expresó Caputo, quien vinculó esta dinámica con la situación actual del mercado cambiario.

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El titular del Palacio de Hacienda también defendió las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Afirmó que el Gobierno redujo el gasto público un 30% en términos reales y alcanzó el equilibrio fiscal durante el primer mes de mandato.

El RIGI y las inversiones que podrían impulsar el levantamiento del cepo

Caputo puso el foco en el volumen de inversiones vinculadas al RIGI, que, según indicó, cuenta con proyectos aprobados por U$S50.000 millones y otros U$S160.000 millones en carpeta.

“Eso representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias”, sostuvo el ministro al referirse al potencial ingreso de divisas asociado a esos proyectos, consignó el diario La Nación. 

El funcionario recordó que el cepo cambiario para las personas se levantó en abril de 2025 y afirmó que quienes quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo, mientras que las empresas pueden importar sin depender de la autorización discrecional de un funcionario. Sin embargo, reconoció que todavía permanecen algunas limitaciones para las compañías que operan en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

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En su presentación, también señaló que la Argentina cuenta con condiciones favorables ante la inestabilidad internacional por su capacidad para proveer energía, minerales críticos y alimentos. Según explicó, junto con el Presidente evaluaron que esos recursos representan una “especie de cobertura natural” frente a los riesgos globales.

Por otra parte, Caputo defendió la política social del Gobierno y afirmó que, pese al recorte del gasto público, las prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales. También destacó la expansión del crédito al sector privado, que, de acuerdo con sus cifras, creció un 170% en dos años y medio.

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