El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional amplió los subsidios de luz y gas para Tucumán y el Norte argentino, con el fin de mitigar el costo energético durante los meses de mayor calor.
- La medida eleva los topes de consumo eléctrico bonificados para el período estival y establece descuentos de hasta el 50% en el servicio de gas para determinados usuarios.
- La decisión busca aliviar el impacto del gasto en servicios sobre los hogares de la región, evitando fuertes incrementos en las facturas ante la alta demanda del verano.
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