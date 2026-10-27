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El Gobierno amplió los subsidios de luz para Tucumán y otras provincias del Norte

La nueva normativa eleva los bloques de consumo alcanzados por las bonificaciones durante los meses de más calor y establece descuentos de hasta el 50% en el servicio de gas para determinados usuarios.

IMAGEN ILUSTRATIVA
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Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional amplió los subsidios de luz y gas para Tucumán y el Norte argentino, con el fin de mitigar el costo energético durante los meses de mayor calor.
  • La medida eleva los topes de consumo eléctrico bonificados para el período estival y establece descuentos de hasta el 50% en el servicio de gas para determinados usuarios.
  • La decisión busca aliviar el impacto del gasto en servicios sobre los hogares de la región, evitando fuertes incrementos en las facturas ante la alta demanda del verano.
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