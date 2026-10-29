Presupuesto 2027 de Tucumán: un año electoral con gastos acotados y un leve superávit fiscal

Un cuarto ejercicio con meta de superávit en las cuentas públicas provinciales. Un esquema sin variaciones en la dotación de personal y con poco más de la mitad del gasto destinado a Personal. Una desafiante meta de incrementar el cobro de impuestos provinciales y el crédito abierto por eventuales contingencias financieras. Ese es el resumen del proyecto de Presupuesto Provincial 2027, que ayer el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura para su tratamiento y posterior sanción. Este proyecto ha reflejado que el último año de mandato del gobernador Osvaldo Jaldo tiene la previsión del equilibrio fiscal, pese a que los ingresos superan a las erogaciones en $ 304,5 millones, una cifra ínfima tomando en cuenta que el total de gastos ascenderá a $ 7,35 billones. “No es el Presupuesto del ajuste; es un presupuesto donde hay un gran esfuerzo económico y financiero para poder llegar a elaborarlo”, afirmó el mandatario al presentar las cifras. Jaldo, en este aspecto, remarcó que, aunque mínimo, el superávit marca una tendencia de “gastar menos de lo que ingresa” en un contexto nacional en el que la mayoría de los distritos transitan por el rojo fiscal en las cuentas públicas.