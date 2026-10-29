Presupuesto 2027 de Tucumán: un año electoral con gastos acotados y un leve superávit fiscal

Un cuarto ejercicio con meta de superávit en las cuentas públicas provinciales. Un esquema sin variaciones en la dotación de personal y con poco más de la mitad del gasto destinado a Personal. Una desafiante meta de incrementar el cobro de impuestos provinciales y el crédito abierto por eventuales contingencias financieras. Ese es el resumen del proyecto de Presupuesto Provincial 2027, que ayer el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura para su tratamiento y posterior sanción. Este proyecto ha reflejado que el último año de mandato del gobernador Osvaldo Jaldo tiene la previsión del equilibrio fiscal, pese a que los ingresos superan a las erogaciones en $ 304,5 millones, una cifra ínfima tomando en cuenta que el total de gastos ascenderá a $ 7,35 billones. “No es el Presupuesto del ajuste; es un presupuesto donde hay un gran esfuerzo económico y financiero para poder llegar a elaborarlo”, afirmó el mandatario al presentar las cifras. Jaldo, en este aspecto, remarcó que, aunque mínimo, el superávit marca una tendencia de “gastar menos de lo que ingresa” en un contexto nacional en el que la mayoría de los distritos transitan por el rojo fiscal en las cuentas públicas.
La iniciativa, a su vez, se ajustó por debajo de la pauta inflacionaria que el Gobierno nacional estimó para el año electoral (18%). De acuerdo con las cifras expuestas por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, el incremento respecto del ejercicio vigente ($ 6,24 billones con la ampliación de partidas) es del 17,8%.
El gasto en Personal
Las erogaciones vinculadas con el pago de las obligaciones salariales al personal estatal sigue siendo gravitante en el Presupuesto, aunque para 2027 se espera que esté por debajo del porcentaje histórico. De los $ 7,35 billones que se erogarán en el año electoral, el 51,52% serán destinados a esa obligación. Los incrementos salariales dependerán de las paritarias. La primera, que se negociará al cierre de este año y con la que arrancará 2027, se citará para diciembre. Abad y el ministro de Gobierno, Regino Amado, serán los encargados de convocar a los gremios que representan a los empleados públicos provinciales.
Uno de los detalles de la dotación de agentes con los que cuenta la Provincia se encuentra en el articulado del proyecto elevado a la Cámara. En efecto, el artículo 5 fija en 100.016 el número de cargos de la planta de personal permanente que corresponde a la Administración Pública Provincial. La nómina ha registrado un leve descenso respecto del ejercicio vigente. En Economía explican, por una parte, que responde a la no cobertura de las vacantes por jubilaciones. Por la otra, sostienen que está relacionada con la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 11, de 2026, que estableció la prohibición para designar agentes en todas las áreas del Poder Ejecutivo.
De todas maneras, la cantidad de empleados públicos roza los 120.000 casos, si se tiene en cuenta la dotación de municipios y de comunas rurales y que están inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La obra pública
Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el Proyecto de Presupuesto 2027, tanto el gobernador como su ministro de Economía expusieron en detalle la inversión pública.
Abad informó que la partida destinada a obras públicas crecerá un 67,3% respecto del presupuesto vigente, con una asignación de $ 283.000 millones.
Entre los proyectos que se ejecutan con financiamiento provincial, mencionó la primera etapa de las obras vinculadas con el programa Procrear, que comprende 572 viviendas y cuenta con la participación de 22 empresas. También enumeró trabajos en las rutas provinciales 357, 311 y 323; la rotonda de Juan Bautista Alberdi; el puente de Estación Aráoz; reparaciones y construcciones escolares; pozos de agua y la planta de tratamiento y recolección de Burruyacu.
Párrafo aparte, mencionó las obras que se ejecutan y que continuarán el año que viene para mitigar los efectos del fenómeno climático de “El Niño”. En este sentido, el presupuesto contempla $ 4.500 millones para el plan de prevención previo a la temporada de lluvias y otros $ 1.500 millones destinados a alcantarillas sobre la ruta nacional 157. A eso se suman los trabajos hídricos encarados por municipios y por comunas rurales. “Muy pocas veces el Gobierno provincial hizo obras públicas con recursos propios. Yo diría casi nunca. Siempre las obras que se han venido haciendo en gestiones anteriores han sido con recursos nacionales”, señaló Jaldo.
En materia de salud, el incremento proyectado alcanza el 41,4%, con una asignación aproximada de $ 393.000 millones. En el último año, la atención pública de la salud se incrementó en un 20%, con la recepción de afiliados del PAMI y de pacientes que ya no cuentan con la cobertura de obras sociales, indicó el ministro del área, Luis Medina Ruiz. Para seguridad, la partida aumenta un 30,7%, hasta llegar a $ 169.000 millones. En los dos últimos años se registraron incorporaciones de agentes, tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario.
Desarrollo Social contará con un incremento del 39,8%, que representa una asignación extra de $ 183.000 millones. El área que conduce Federico Masso brinda asistencia a entre 550.000 a 600.000 beneficiarios de distintos programas comunitarios, sociales y nutricionales.
En educación, el aumento previsto es del 46%, con recursos por $ 434.000 millones. “En esos rubros, el presupuesto presenta un importante crecimiento comparado con el presupuesto del año pasado”, afirmó el ministro.
Los impuestos
El mayor desafío del Gobierno pasa por los ingresos. La Nación confirmó el giro de unos $ 5,5 billones a Tucumán por transferencias de fondos coparticipables. Y el resto ($ 2 billones) dependerá de la recaudación de la Dirección General de Rentas, un 52,4% más que lo previsto para el ejercicio vigente, dice la iniciativa. El Gobierno explica esta evolución en base al reajuste de precios y al buen comportamiento de los contribuyentes. Sólo en Ingresos Brutos se prevén recaudar poco más de $ 1 billón.
Abad, finalmente, confirmó la continuidad de las políticas de alícuota cero para las producciones primarias y para sectores castigados por el clima.