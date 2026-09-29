Según la UIA, la actividad industrial cayó 3% interanual en agosto y sigue 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportara una caída del 4,6% en la industria manufacturera, la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó el último informe de su Centro de Estudios, denominado “Coyuntura Industrial”. El relevamiento estimó una baja de la actividad en agosto del 3% respecto del mismo período de 2025 y del 11% en comparacióncon los niveles de 2022 y 2023.