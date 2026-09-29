Según la UIA, la actividad industrial cayó 3% interanual en agosto y sigue 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023
El relevamiento de la UIA detectó caídas en sectores como construcción, metalmecánica, acero, bebidas y faena vacuna. En el acumulado del año, la actividad industrial permanece por debajo de los niveles de 2025.
Resumen para apurados
- La UIA informó en Argentina que la actividad industrial cayó 3% interanual debido a la menor demanda y bajas en sectores clave como construcción y metalmecánica.
- El informe del CEU reflejó un estancamiento mensual (-0,3% en julio) y caídas en cemento, acero y alimentos, en sintonía con la baja del 4,6% reportada por el Indec.
- Con niveles un 11% inferiores a 2022 y 2023, el sector manufacturero enfrenta un freno prolongado que condiciona las expectativas de recuperación económica a corto plazo.
Los indicadores oficiales y sectoriales siguen siendo un reflejo de la situación de la economía argentina. En particular, los datos vinculados con la industria revalidan el difícil momento que atraviesa la actividad en el país.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportara una caída del 4,6% en la industria manufacturera, la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó el último informe de su Centro de Estudios, denominado “Coyuntura Industrial”. El relevamiento estimó una baja de la actividad en agosto del 3% respecto del mismo período de 2025 y del 11% en comparacióncon los niveles de 2022 y 2023.
Sin embargo, en la comparación mensual, la actividad industrial se mantuvo estable: registró una variación negativa de un 0,3% en julio, en términos desestacionalizados.
Las estimaciones preliminares del CEU se elaboraron a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector, explicó la central empresarial.
Los indicadores adelantados de agosto (desestacionalizados) presentaron una baja respecto al mes anterior: La actividad vinculada a la construcción cayó: 5% los despachos de cemento y -3% el Índice Construya (venta de insumos para la construcción). En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -4% y - 1,3% respectivamente frente a 2025, y se encuentran 26% y 31% por debajo de los niveles de 2022.
El sector de metales básicos presentó un comportamiento dispar, con caída en la producción de acero (-7%), mientras que aluminio primario se mantuvo estable (0,4%). En el acumulado del año ambos mantienen un desempeño positivo respecto de 2025, mientras que la producción de acero no logra recuperar los niveles de 2022 (-12%).
En tanto, la industria metalmecánica cayó 4% respecto de julio y en lo que va del año se encuentra 6% por debajo de 2025, y 18% por abajo de 2022.
Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas presentaron caídas mensuales: bebidas (-8,5%), faena vacuna (-1,9%), porcina (-0,4%) y producción láctea (- 0,2%), con excepción de molienda de oleaginosas que continúa con un buen desempeño productivo (+9%). El sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto a 2025, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (molienda, producción láctea y faena porcina), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).
El consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales se mantuvo estable respecto de julio (- 0,3%) y acumula un crecimiento de 5% respecto al bajo nivel registrado en 2025.
En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una caída mensual de 3%, aunque en el acumulado de los primeros ocho meses del año se mantienen 4,2% por encima de 2025 y 2% por encima de los niveles de 2022.
Por su parte, la liquidación de divisas agroindustriales mostró una mejora mensual de 16%, sin embargo, en lo que va del año acumula un retroceso de 11% frente a 2025 y 26% por debajo de 2022.
Por el contrario, la producción de autos mostró una mejora mensual de 6% respecto de julio luego de dos meses consecutivos de caída. En el acumulado del año registra una caída de 17% frente a 2025 y 19% por debajo de los niveles de 2022.