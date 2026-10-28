La industria argentina reza por Brasil y se preparan los veraneantes

Después del resultado del balojate en Brasil, la variable crítica sigue siendo la fiscal. Con un Poder Ejecutivo de centroizquierda y un Congreso de derecha, la pregunta es cuánta de la prima electoral deberán devolver los precios. Según Cohen Aliados Financieros, Brasil pasa de ser una apuesta direccional a ocupar un lugar satélite y acotado en las carteras, en dólares y con sesgo exportador, hasta que aparezcan señales fiscales creíbles. En términos formales, el programa del reelecto presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva plantea continuidad y mantiene la regla fiscal vigente. Sin embargo, el presupuesto de 2027 excluye parte del gasto del cálculo, mientras que la deuda pública aumentó del 78,6% al 82,9% del PBI en ocho meses. Antes de conocerse el resultado, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que no habrá una expansión del gasto; resta que el nuevo equipo económico lo confirme.
El Banco Central, que es independiente y tendrá a Gabriel Galípolo al frente hasta 2028, aporta un factor de estabilidad. Con la inflación por encima del límite superior del rango de tolerancia (4,5%), podría pausar los recortes de la tasa de referencia, actualmente en 13,75%. El resto de la economía presenta un desempeño sólido: el principal desafío de Brasil es fiscal, no externo.
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Un real más débil reduciría la competitividad ganada tras la primera vuelta y afectaría especialmente a la industria automotriz, que envía allí el 63% de sus exportaciones de vehículos. En el plano político, la relación entre el presidente argentino Javier Milei y Lula atraviesa su peor momento; la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre será la primera prueba. El resultado sorprendió al mercado, pero no modifica el diagnóstico económico: lo que se recalcula es el riesgo fiscal. No vemos motivos para perseguir la caída ni para salir de las posiciones con apuro. En el camino, un dato clave para el mercado será la conformación del equipo económico y la reunión del Copom (Comité de Política Monetaria) del 4 de noviembre.
Impacto local
Mientras la transición fiscal se define, no cabe esperar que la devaluación del real de esta semana se retrotraiga rápidamente, que la recuperación de las cotizaciones bursátiles sea un mero trámite ni que las tasas de interés en Brasil puedan comenzar a bajar, advierte Jorge Vasconcelos, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). Así, el canal de impacto sobre la Argentina se estará dando tanto en el plano financiero como en el sector real de la economía. Un “real barato” en términos de pesos no es la mejor noticia para las industrias manufactureras y los servicios turísticos, al tiempo que un enfriamiento adicional del nivel de actividad en el vecino país es relevante para la dinámica exportadora de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán (con las autopartes de Scania, por caso) y Córdoba, subraya el experto. De acuerdo con lo estimado por el investigador Jorge Day, del Ieral, entre el 17% y el 27% de las exportaciones de esas provincias tienen a Brasil como destinatario. Por lo tanto, como última paradoja, sus gobernadores deberían ser los primeros interesados en que Lula empiece a resolver el problema del agotamiento del modelo económico de Brasil.
Durante el primer semestre del año, las exportaciones tucumanas al vecino país cayeron un 4,4%, de acuerdo con un reporte del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Brasil es el segundo destino de la venta de productos provinciales que, durante el primer semestre, reportó una comercialización estimada en los U$S 58,7 millones (a valores FOB), es decir, un 12,9% de la participación total de las ventas externas. Por países, el primer destino sigue siendo los Estados Unidos, con un total de U$S 85,2 millones y una participación del 18,7%.
Reacción bursátil
El “efecto Brasil” golpeó al mercado de la deuda argentina al iniciarse la semana. No obstante, ayer el Riesgo País frenó su tendencia alcista, aunque operó por encima de los 750 puntos básicos. El indicador que elabora JP Morgan se ubicó en 753 unidades, un recorte de 12 puntos (-1,6%) respecto del cierre previo. La mejora responde a la cotización de los bonos argentinos en el exterior, que subieron hasta un 0,6%. Pese a la caída diaria, el indicador acumuló un avance de 24,1% en lo que va de octubre y una suba de 31,9% en el año.
La suba del índice que mide el diferencial de tasas de los bonos argentinos frente a los del Tesoro de Estados Unidos se da en un contexto de volatilidad internacional, influido por la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, que fue recibido de forma negativa por los inversores.
La devaluación del real, la moneda del vecino país, resultó tentadora para los veraneantes argentinos que planean pasar sus vacaciones en las playas brasileñas. De acuerdo con los registros del Banco Nación, desde el viernes, el real pasó de cotizar $ 317 a $ 294, una baja del 7,3%.
La diferencia cambiaria se percibe con claridad al calcular montos de referencia: adquirir 100 Reales cuesta ahora $ 29.400 frente a los $ 31.700 previos al balotaje. Para un presupuesto promedio de 2.000 reales destinado a comidas, traslados y excursiones, el desembolso actual es de $ 588.000, lo que genera un ahorro nominal de $ 46.000 en comparación con los $ 634.000 que se requerían días atrás.
El Bovespa: tras el lunes negro, ayer cayó un 0,5%
El mercado de Brasil cerró ayer con descensos, principalmente en los sectores materiales básicos, bienes raíces, y finanzas . Al término de la sesión en São Paulo, el Bovespa cayó un 0,51%, para tocar un nuevo mínimo en un mes. El lunes último, aquel índice había registrado una histórica caída de entre el 14.36%, al retroceder hasta la zona de los 175.000 puntos tras haber tocado un piso intradiario cercano a las 169.500 unidades, luego del triunfo de Luiz Ignacio Lula da Silva en el balotaje contra Flávio Bolsonaro.
Decisión de la FED: a la espera de las tasas
La Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) decidirá hoy qué rumbo toma en cuanto a la política monetaria con la tasa de interés, a una semana de las elecciones legislativas de EEUU. El grueso de los analistas apuesta a que el banco central norteamericano mantendrá las tasas sin cambios, en el rango de 3,75% y 4%. La resolución se da en un contexto en el que se mantiene la incertidumbre por los precios de la energía y los suministros eléctricos por el conflicto en Medio Oriente.