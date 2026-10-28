La industria argentina reza por Brasil y se preparan los veraneantes

Impacto local

Mientras la transición fiscal se define, no cabe esperar que la devaluación del real de esta semana se retrotraiga rápidamente, que la recuperación de las cotizaciones bursátiles sea un mero trámite ni que las tasas de interés en Brasil puedan comenzar a bajar, advierte Jorge Vasconcelos, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). Así, el canal de impacto sobre la Argentina se estará dando tanto en el plano financiero como en el sector real de la economía. Un “real barato” en términos de pesos no es la mejor noticia para las industrias manufactureras y los servicios turísticos, al tiempo que un enfriamiento adicional del nivel de actividad en el vecino país es relevante para la dinámica exportadora de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán (con las autopartes de Scania, por caso) y Córdoba, subraya el experto. De acuerdo con lo estimado por el investigador Jorge Day, del Ieral, entre el 17% y el 27% de las exportaciones de esas provincias tienen a Brasil como destinatario. Por lo tanto, como última paradoja, sus gobernadores deberían ser los primeros interesados en que Lula empiece a resolver el problema del agotamiento del modelo económico de Brasil.