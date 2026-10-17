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La canasta de crianza: ¿cuánto cuesta criar a un niño en Argentina?

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

La canasta de crianza: ¿cuánto cuesta criar a un niño en Argentina?
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este viernes el dato de la Canasta Crianza. En septiembre -con una inflación de 1,9%-, el costo de la crianza de un menor de entre 6 a 12 años llegó a $ 728.850 mensuales.

Para los bebés menores de un año, el valor fue de $ 570.832, mientras que para los chicos de entre uno y tres años alcanzó los $ 679.816. Para el rango etario de cuatro a cinco años, la canasta de crianza totalizó $ 579.752. De esta manera, el mayor costo se registró entre los 6 y 12 años, seguido por el grupo de uno a tres años.

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El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta y educación, entre otros) para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad. Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires que da a conocer todos los meses el Indec para la medición de la pobreza. También se contemplan los costos de cuidado, es decir, la valuación económica del tiempo (horas de trabajo necesarias) requerido para las tareas de cuidado según la edad del menor.

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De acuerdo con la información del organismo estadístico nacional, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

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