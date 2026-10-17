La canasta de crianza: ¿cuánto cuesta criar a un niño en Argentina?

El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta y educación, entre otros) para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad. Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires que da a conocer todos los meses el Indec para la medición de la pobreza. También se contemplan los costos de cuidado, es decir, la valuación económica del tiempo (horas de trabajo necesarias) requerido para las tareas de cuidado según la edad del menor.